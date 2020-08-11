Каждый седьмой потребитель Хмельнитчины задолжал за доставку газа

Общая сумма неплатежей клиентов-бытовых потребителей АО "Хмельницкгаз" достигла 19 млн грн. Еще 47 млн ​​грн не оплатили газораспределительной компании за доставку газа другие категории потребителей газа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

На 1 августа каждый девятый потребитель газа Хмельницкой области ни разу с начала года не рассчитался за распределение газа, а каждый седьмой подолянин задерживает оплату на 2-3 месяца. Несвоевременные расчеты не дают возможности газораспределительной компании проводить первоочередные работы на газопроводах Хмельнитчины для бесперебойной доставки газа потребителям.

По состоянию на 1 августа 2020 года клиенты АО "Хмельницкгаз оставили без оплаты 12% счетов за распределение газа. В свою очередь, 47 млн грн вместе с бытовым потребителями также задолжали за распределение (доставку природного газа) и другие категории потребителей.

К примеру, теплоснабжающие предприятия не заплатили за предоставленные услуги 17,6 ​​млн грн, Бюджетные организации - 225 тыс. грн, другие субъекты хозяйствования - около 10 млн грн.

Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца.

"В первую очередь, спасибо нашим потребителям, которые даже в сложных для всех условиях пандемии, ежемесячно в срок до 20 числа рассчитываются за полученные услуги доставки, - информирует коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. - Вместе с тем, просим подолян не задерживать оплаты счетов за доставку, ведь именно эти средства - единственный источник финансирования компании. Оплату за доставку газа направляем на первоочередные нужды: проведение ремонтов, приобретение и замену газорегулирующего оборудования, круглосуточное функционирование экстренной службы 104, приобретение и замену счетчиков, уплату налогов и другое".

Отмечается, что сейчас именно летняя теплая сухая погода - самый продуктивный период для проведения газовиками всех необходимых технических работ, что позволяет именно в этот короткий срок подготовить 18 тыс. км газораспределительной системы области к бесперебойной работе и многократного нагрузки в отопительный сезон.

В свою очередь АО "Хмельницкгаз" позаботился о безопасности потребителей и давно ввел около десятка современных доступных и безопасных онлайн-сервисов для осуществления оплаты счетов за доставку из дома со своим гаджетов.

Поэтому оплатить выбранным клиентом платежным сервисом и наименьшей комиссией можно через:

• личный кабинет на сайте 104.ua

• чат-бот "7104ua" в Viber Telegram

• мобильное приложение 104Mobile для Android

• мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone

С помощью:

• системы интернет-платежей Portmone.com

• сервиса онлайн-платежей iPay.ua

• интернет-услуг "Ощад24", "Приват24" и других

В компании также напомнили, АО "Хмельницкгаз" как предприятие критической инфраструктуры ни на минуту не прекращало доставлять природный газ более 400 тыс. подолянам. Поэтому, чтобы гарантировать дальнейшее бесперебойное и безопасное распределение, газораспределительная компания обращается с большой просьбой своевременной и полной оплаты предоставленных услуг до 20 числа месяца.

АО "Хмельницкгаз" - газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Хмельницкой области, кроме Шепетовка и Шепетовского района, в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРС. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

В 2019 году АО "Хмельницкгаз" доставило более 400 тыс. своим клиентам около 600 млн кубометров газа.