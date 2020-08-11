Россия достроит "Северный поток-2" в ближайшем будущем, – МИД РФ

Проходящий по дну Балтийского моря газопровод "Северный поток-2", через который Россия намерена поставлять природный газ в Европу, будет достроен, и есть основания полагать, что это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с германским коллегой Хайко Маасом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, что этот проект должен быть завершен. И, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", – сказал Лавров.

США в конце декабря ввели санкции в отношении газопровода, которые заблокировали работу трубоукладчиков иностранных подрядчиков "Газпрома".

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.

Маас сказал 11 августа, что ФРГ – суверенная страна и сама может решать, откуда ей получать энергию.