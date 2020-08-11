СБУ обнаружила завышение цен компаниями экс-нардепа Микитася на тендерах ЧАЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о разоблачении руководства государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории Зоны отчуждения.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в сделке были задействованы ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", которые входят в состав "Укрбуда", передает БизнесЦензор.

В течение 2017-2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и ГП "НАЭК "Энергоатом".

Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля, а также завод по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 миллиарда гривен.

"В то же время проведенная СБУ проверка показала, что "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж" грубо нарушили отечественное законодательство и выиграли торги неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению более 26 млн грн государственных средств", – сказано в сообщении.

Материалы проверки СБУ передала в Антимонопольный комитет.

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Как сообщалось, в конце июля Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн и победили в трех крупнейших из них.

Однако, позже Северное межобластное отделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями: они связаны хозяйственными отношениями, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь.

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.

Напомним, в июле 2019 года АМКУ оштрафовал связанные с Микитасем ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "Спецстрой-Плюс" на 112 млн грн (по 56 млн на каждую из компаний) за сговор действий на тендере на реконструкцию Шулявского моста.

В мае того же года Антимонопольный комитет уже оштрафовал входящие в корпорацию "Укрбуд" компании ООО "Северно-украинский строительный альянс" и ООО "Спецбуд-Плюс" на 149,93 млн грн за сговор в тендерах на реконструкцию Национального института сердечно-сосудистой хирургии им.Н.Амосова и гимназии им. Бойченко.