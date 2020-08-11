Европейский партнер "Газпрома" признал растущие риски срыва проекта "Северный поток-2"

Немецкая Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", предупредила о растущей вероятности срыва проекта "Северный поток-2" из-за санкций США.

Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"По мере того, как США активизируют свои усилия по введению целевых санкций против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже незавершения трубопровода растет", – сказано в отчете.

Глава Uniper позднее сказал, что худший сценарий развития событий – срыв проекта, но он не ожидает, что этот сценарий материализуется.

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Как сообщалось, ранее Сенат и Конгресс США поддержали включение новых санкций против газопровода "Северный поток-2" в оборонный бюджет США на 2020/2021 финансовый год, который начнется 1 октября.

В начале июля оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG получил разрешение на использование трубоукладочных судов с якорным позиционированием для укладки оставшихся примерно 120 километров труб в датских водах.

Госсекретарь США Майк Помпео в середине июля говорил, что американское внешнеполитическое ведомство предпринимает шаги, в результате которых инвесторы в проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток" могут попасть под санкции в рамках закона от 2017 года.

Участниками проекта Северный поток-2, помимо Газпрома, являются европейские компании Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie.