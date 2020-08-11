Госпогранслужба запустила чат-бот с информацией об условиях пересечения границы

Государственная пограничная служба Украины запустила чат-бота информации о правилах пересечения государственной границы в условиях очередных карантинных ограничений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Новым шагом Государственной пограничной службы Украины в решении вопроса доступа граждан к актуальной информации о правилах пересечения государственной границы в условиях очередных карантинных ограничений стал запуск на официальном сайте ГНСУ кнопки чат-бота. Проработав десятки тысяч звонков на телефон службы "Доверие", специалисты в сфере коммуникаций выделили наиболее часто встречающиеся вопросы и аккумулировали ответы на них в диалоговых цепочках виртуального работа", - сказано в сообщении.

Только за прошлый месяц операторы горячей линии Госпогранслужбы проработали почти 30 тыс. телефонных звонков. 90% из них касались вопросов, связанных с пересечением государственной границы в условиях карантина.

"В настоящее время чат-бот работает в тестовом режиме, поэтому если вам не удалось получить ответ на ваш вопрос - сообщите нам об этом, прокомментировав вашу ситуацию просто под этой публикацией - в поле "разместить комментарий". Ваше неравнодушие поможет нам сделать чат-бот совершеннее". - добавили в Госпогранслужбе.