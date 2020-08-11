Hyundai создаст отдельный бренд для производства электромобилей

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Co создает семейство электромобилей, которое будет продавать под брендом Ioniq в рамках своего стремления к 2025 году стать третьим по величине продавцом электромобилей в мире

Hyundai планирует, что превращение Ioniq в бренд будет способствовать достижению ее цели по обеспечению 10% глобальных продаж электромобилей в 2025 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Ioniq был запущен четыре года назад как табличка с названием автомобиля под брендом Hyundai. Компактный хэтчбек предлагался с выбором из трех силовых агрегатов: обычный газо-электрический гибрид, подключаемый гибрид и чисто аккумуляторный электрический. Производство этих моделей будет продолжено.

С начала 2021 года Hyundai заявила, что планирует представить три полностью электрические модели под брендом Ioniq. К ним относятся Ioniq 5, кроссовер среднего размера, основанный на концепте Hyundai 45 2019 года; в 2022 году – седан Ioniq 6, основанный на концепции Hyundai Prophecy, представленной ранее в этом году, а в начале 2024 года – большой кроссовер Ioniq 7.

Три новые модели Ioniq будут построены на специальной платформе электромобилей, известной внутри компании как E-GMP, для Electric Global Modular Platform, которая "обеспечит возможность быстрой зарядки и большой запас хода", говорится в заявлении компании.

Как отмечает агентство, поскольку электромобили все еще пытаются завоевать популярность на большинстве основных рынков, основными конкурентами Hyundai, скорее всего, будут традиционные автопроизводители Volkswagen AG и General Motors Co (GM.N), оба из которых объявили о планах продавать миллион или больше электромобилейв в год к 2025 году.

Компания Tesla Inc которая производит только электромобили, стремится сохранить свои нынешние позиции мирового лидера в области электромобилей. Генеральный директор Илон Маск сказал, что ожидает, что компания продаст "несколько миллионов" автомобилей в 2025 году.