Минэкономики готовит господдержку для производителей картошки и нишевых культур

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует на следующий год дать старт двум новым направлениям государственной поддержки агропромышленного комплекса, в частности программе поддержки производства нишевых культур и картофелеводства.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно презентованной министерством на выставке "Агро-2020" 11 августа концепции поддержки аграриев на 2021-2023 годы, по оптимистичному прогнозу в целом господдержка АПК (по всем программам) в следующем году может вырасти до 8,44 млрд грн с увеличением до 8,99 млрд грн к 2023 году против 4 млрд грн, выделенных из бюджета в нынешнем году.

По программе поддержки животноводства, в частности, в 2021 году может быть выделено – 3,64 млрд грн, финансовой поддержки мероприятий АПК (кредиты, страхование) – 2,25 млрд грн, частичной компенсации стоимости с/х техники – 957 млн грн, поддержки фермерства – 727 млн грн, поддержки садоводства, виноградарства и хмелеводства – 414 млн грн, поддержки производства нишевых культур (продовольственная безопасность) – 295 млн грн, картофелеводства – 160 млн грн.