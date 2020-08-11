Венгрия ужесточила контроль транспорта на границе с Украиной

Венгрия ужесточила контроль на границе с Украиной с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, что приводит к образованию очередей возле пунктов пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужанка".

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает БизнесЦензор.

"Такая ситуация обусловлена, в первую очередь, внедрением венгерской стороной дополнительных мер контроля, действующих с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, а также необходимости изучения и проверки документов путешественников", – сказано в сообщении.

В частности, кроме паспортных документов, полицией Венгрии тщательно проверяются документы, подтверждающие цель поездки или транзитный характер поездки.

Как отмечают пограничники, из-за этого увеличивается время на прохождение контрольных процедур через оба открытых для транзитного проезда пунктов пропуска "Чоп (Тиса)" и "Лужанка".

По данным Госпогранслужбы, сейчас перед пунктом пропуска "Лужанка" оформления продолжают ожидать около 75 транспортных средств, еще 110 транспортных средств находятся перед пунктом пропуска "Чоп (Тиса)".

За прошедшие сутки через эти пункты пропуска в направлении Венгрии выехали по 400 легковых транспортных средств.