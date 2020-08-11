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Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов

Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 11 августа, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн. Таким образом в госбюджет поступило 10,12 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ сроком обращения 126 дней под 7,1% годовых на сумму 4,88 млрд грн, удовлетворив одну из двух поданных банками заявок.

Кроме того, Минфин доразместил трехлетние облигации в гривне на 2,66 млн грн под 10% годовых.

В то же время на покупку номинированных в долларах США двухлетних облигаций было подано 27 заявок, 26 из них были удовлетворены. По итогам этого аукциона Минфин привлек $189,8 млн под 3,6% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн. В том числе впервые после перерыва Минфин смог разместить двухлетние облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.

Автор: 

держборг (1102) Мінфін (2956) ОВДП (816) облігації (1480)


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Этими облигациями скоро сортиры будут обклеивать.
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11.08.2020 19:06 Відповісти
Так по 10 миллрдов, каждую неделю, глядиш и 30% бюджета власть себе обналичила,как говорится с бюджета по нитке, слугам "народа" по рубахе, а насеоению долги государства, нищенские пенсии и зарплаты, убогая медицина и образование.
Шли в Европу, а пришли в разруху, народ наверное плохинький попался?
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11.08.2020 19:15 Відповісти
Годовая доходность 7,1%. Неплохо. Учитывая, что при Оффшорном Гетмане учетная ставка доходила до 30%. Даже весной 2019 года учетная ставка была еще 18% и доходность гособлигаций крутилась вокруг этого уровня. Всего за полтора года стоимость кредитных ресурсов снизилась с 18% до 7%. Это сильно ослабляет давление на бюджет. Платить по долгу 18% или 7% - огромная разница. Молодцы.
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12.08.2020 00:44 Відповісти
6 млрд под 30% и 150 млрд под 7% что лучше?
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12.08.2020 12:39 Відповісти

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