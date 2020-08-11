Минфин разместил облигации внутреннего займа на 10 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 11 августа, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,88 млрд грн и $189,8 млн. Таким образом в госбюджет поступило 10,12 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В частности, Минфин разместил ОВГЗ сроком обращения 126 дней под 7,1% годовых на сумму 4,88 млрд грн, удовлетворив одну из двух поданных банками заявок.

Кроме того, Минфин доразместил трехлетние облигации в гривне на 2,66 млн грн под 10% годовых.

В то же время на покупку номинированных в долларах США двухлетних облигаций было подано 27 заявок, 26 из них были удовлетворены. По итогам этого аукциона Минфин привлек $189,8 млн под 3,6% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,25 млрд грн. В том числе впервые после перерыва Минфин смог разместить двухлетние облигации на 5,3 млрд грн под 10,25%.