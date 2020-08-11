"Укроборонпром" представил концепцию второго отраслевого холдинга по авиаремонту

Команда государственного концерна "Укроборонпром" презентовала концепцию второй секторальной бизнес-единицы - холдинга авиаремонта.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Холдинг планируют создать после корпоратизации государственных предприятий, осуществляющих ремонт и обслуживание военных самолетов, вертолетов и двигателей к ним.

Презентация состоялась 11 августа во время рабочего совещания Олега Уруского с руководителями авиаремонтных предприятий ГК "Укроборонпром" на Луцком ремонтном заводе "Мотор", входящем в состав концерна.

Новая бизнес-единица будет предоставлять услуги по ремонту, обслуживанию, модернизации и изготовления военной и гражданской авиационной техники для обеспечения потребностей украинских и иностранных заказчиков, с исключительным приоритетом сил безопасности и обороны Украины.

Холдинг планируют создать из 7 авиаремонтных предприятий-участников концерна, которые в процессе корпоратизации будут реорганизованы в группы компаний: авиаремонтных, по производству двигателей и вертолетов.

Такая модель корпоративного управления призвана создать синергию возможностей участников корпорации по ремонтов и модернизаций различных типов авиатехники (боевых и гражданских вертолетов; боевых, учебных, военно-транспортных и гражданских самолетов), всех элементов конструкций (планер, авионика, агрегаты, двигатели и другое) и производства и восстановления узлов и агрегатов (в том числе в рамках импортозамещения).

Концепция холдинга авиаремонта учитывает стратегические ориентиры и приоритеты развития отрасли, изложенные в следующих основных документах, как "Стратегия военной безопасности", "Стратегический оборонный бюллетень", "Основные направления развития ВВТ", "Государственная программа развития ВСУ до 2020 года", "ГЦОП развития вооружения и военной техники до 2022 года", "Стратегией развития ОПК" и рядом государственных целевых программ реформирования и развития отрасли.

Ожидается, что новосозданная корпорация авиаремонта позволит осуществить глубокую модернизацию существующей боевой техники в Украине и реализацию программы "Украинские вертолеты".

Также архитекторы концепции предусматривают постепенную интеграцию новой авиаремонтной корпорации в западный рынок обслуживания военной и гражданской авиатехники.

Концепцию первой отраслевой корпорации - радарных систем - команда "Укроборонпрома" представила в конце июля.

В целом реформа государственного концерна "Укроборонпром" предусматривает корпоратизацию государственных предприятий-участников и создание отраслевых холдингов вокруг прогрессивных предприятий концерна, а также реорганизации самого "Укроборонпрома" и внедрение международных стандартов корпоративного управления.