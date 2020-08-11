ФГИ готов начать приватизацию первых заводов "Укрспирта"

Фонд государственного имущества Украины готов начать процесс приватизации объектов ГП "Укрспирт", предложения по приватизации 12 из которых уже переданы Фонду.

Об этом заявил председатель Фонда Дмитрий Сенниченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

По словам Сенниченко, до недавнего времени Украина вместе с Беларусью были единственными в мире странами с государственной монополией на производство спирта. Это привело к тому, что за последнее десятилетие производство легального пищевого спирта в Украине сократилось в четыре раза, а доля его теневого оборота возросла с 10% общего потребления в 2007 году до 55% в 2019.

Однако теперь Украина ждет демонополизация отрасли и масштабной приватизации объектов ГП "Укрспирт".

"Приватизация объектов спиртовой отрасли на первом этапе предусматривает выставление на прозрачные аукционы объектов ГП "Укрспирт". Общее количество объектов, готовых к приватизационному процессу, – 41. Потенциальные инвесторы отрасли производства спирта – это не только производители пищевых спиртов, но и фармацевтические компании, производители автомобильного топлива и агрокомпании, которые заинтересованы в переработке собственной продукции", – рассказал Сенниченко.

Председатель Фонда также акцентировал внимание на том, что ключевым условием успешной приватизации активов спиртовой отрасли является скорейшее утверждение правительством программы реформирования и развития спиртовой отрасли, в которой будут предусмотрены процедура и условия проведения продажи.

По данным ФГИ, потенциальные инвесторы уже выразили свою заинтересованность в приватизации спиртовых активов, информация о части из которых уже опубликована на сайте о приватизации.