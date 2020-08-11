Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых

Банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор.

"Мы боролись в течение года. На это работал и правительство, и Офис (президента, – ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.

По словам президента, раньше он сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" – 22-25%.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", – заявил Зеленский, отметив, что это только начало.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по доступной ипотеке для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Ковалив напомнила, что проект по доступного ипотечного кредитования президент объявил в качестве приоритетного в начале года. Сейчас в программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект по 1 июля.

Замглавы Офиса президента добавила, что сейчас продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, что снизит риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшит их стоимость для заемщиков.