Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых
Банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор.
"Мы боролись в течение года. На это работал и правительство, и Офис (президента, – ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.
По словам президента, раньше он сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" – 22-25%.
"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", – заявил Зеленский, отметив, что это только начало.
По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по доступной ипотеке для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.
Ковалив напомнила, что проект по доступного ипотечного кредитования президент объявил в качестве приоритетного в начале года. Сейчас в программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект по 1 июля.
Замглавы Офиса президента добавила, что сейчас продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, что снизит риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшит их стоимость для заемщиков.
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пока эти лохи не пойдут в банк, чтобы узнать:
1. ставка в 10% - на ОДИН год, а со второго - 20+% и выше..
2. к 10% - дополнительные платежи: страхование, оформление, предоплата, наем юриста(да-да, за счет клиента, а не банка) и прочие - как раз в сумме дают доплату до 20+% в первый год..
Зато пиар шмарля получил на ближайшую неделю...
хотя нет - не иди, чувствуй и дальше себя лохом))
1 й год 10%
2 14%
Дальше смотреть не стала
Сходите
Страхование ипотеки 0,5% от стоимости недвижимости
Личное страхование 0,5% от суммы основной задолженности по кредиту
Разовая комиссия 1%
Услуги нотариуса 12 000 грн (ориентировочно)
Оценка недвижимости 3 500 грн (ориентировочно)
https://privatbank.ua/ru/kredity/ipoteka-pod-10
но для лохов пиар от шмаркли - сгодится))
ещё юрист, оформление, комиссия..и через год ставка в% может поменяться и только в большую сторону...
плюсуй сюда минимум 30% первичный взнос , наличие официальной работы : сезонная не катит, маленький стаж не катит, коммерция тоже может не прокатить,минималка не прокатит; "бездоганна кредитна історія" и ещё куча разных , пля, справок ...
и даже если у тебя это всё будет нет никаких гарантий шо тебе "нищеброду" не откажут...
переплата более 60% если на 10 лет...и становитесь в очередь "нелохи" !
Во вторых- я с вами коров вместе не пасла - не надо мне тыкать
В третьих я писала про саму ставку без дополнительных расходов и повторю , первый год 10% а вот второй уже ❗️14 % ( страховки, залоги, нотариусы это и так понятно что проблемы заемщиков).
понятно что это опять лохотрон и разводилово. Но еще не понятно на сколько они опустят гривну, если будет 50грн за $ то можно брать. Ну а если объявят дефолт?
и кто же эти 200 "счастливчиков", получивших по 375 000 грн... ?
теперь небось себе виллы купят... в Италии - рядом с домиками шмаркли по 11 млн.долларов, украденных (41 млн.долл) из Приватбанка
Але за 10% річних , сподіваюсь, патріоти не дадуть залити Україну р@шистам!
Пиар - наше все, впихивам невпихуемое:
С одной стороны, неуемно печатаем гривну(откуда же ее взять - из тумбочки, разумеется), разгоняя инфляцию (которая по теории зелиных "экономистов" - двигатель прогресса).
С другой - радостно меняем главу НБУ на покладистого и согласного, и нагибаем банки, требуя ОБНОВРЕМЕННО (с ростом инфляции) снижения %% по кредитам и ипотеке...
Параллельно,
при небывалом дефиците бюджета, падении ВВП, глобальном кризисе, пандемии, - повышаем минЗП, раздаем незаработанные плюшки и обрезаем пуповину с МВФ, - "мы тут сами крутые".
Красота...
Вперед, все на выборы!
Когда эта пирамида завалится, к весне или ранее??
зеленський підписав закон про азартні ігри з державою