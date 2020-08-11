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Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых

Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых

Банки запустили ипотечные кредиты по ставке 10% годовых, что было одной из основных задач нынешних властей.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор.

"Мы боролись в течение года. На это работал и правительство, и Офис (президента, – ред.), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь – сейчас ипотека снижена. В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", – сказал Зеленский.

По словам президента, раньше он сам брал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" – 22-25%.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", – заявил Зеленский, отметив, что это только начало.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Юлии Ковалив, за первый месяц работы программы по доступной ипотеке для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов). А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Ковалив напомнила, что проект по доступного ипотечного кредитования президент объявил в качестве приоритетного в начале года. Сейчас в программе задействованы как государственные, так и коммерческие банки. Большинство из них запустили пилотный проект по 1 июля.

Замглавы Офиса президента добавила, что сейчас продолжается работа над усилением защиты прав кредиторов, что снизит риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшит их стоимость для заемщиков.

Автор: 

банки (7031) Зеленський Володимир (2540) іпотека (364) кредит (3337)


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Топ коментарі
+15
для лохов - сгодится
пока эти лохи не пойдут в банк, чтобы узнать:
1. ставка в 10% - на ОДИН год, а со второго - 20+% и выше..
2. к 10% - дополнительные платежи: страхование, оформление, предоплата, наем юриста(да-да, за счет клиента, а не банка) и прочие - как раз в сумме дают доплату до 20+% в первый год..
Зато пиар шмарля получил на ближайшую неделю...
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11.08.2020 21:15 Відповісти
+10
Приватбанк
1 й год 10%
2 14%
Дальше смотреть не стала
Сходите
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11.08.2020 21:22 Відповісти
+10
плюс ко всему:
Страхование ипотеки 0,5% от стоимости недвижимости
Личное страхование 0,5% от суммы основной задолженности по кредиту
Разовая комиссия 1%
Услуги нотариуса 12 000 грн (ориентировочно)
Оценка недвижимости 3 500 грн (ориентировочно)
https://privatbank.ua/ru/kredity/ipoteka-pod-10



но для лохов пиар от шмаркли - сгодится))
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11.08.2020 21:23 Відповісти
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Да как он посмел это сделать!!!! ))))
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11.08.2020 20:52 Відповісти
для лохов - сгодится
пока эти лохи не пойдут в банк, чтобы узнать:
1. ставка в 10% - на ОДИН год, а со второго - 20+% и выше..
2. к 10% - дополнительные платежи: страхование, оформление, предоплата, наем юриста(да-да, за счет клиента, а не банка) и прочие - как раз в сумме дают доплату до 20+% в первый год..
Зато пиар шмарля получил на ближайшую неделю...
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11.08.2020 21:15 Відповісти
Сам соченил или методичку подкинули?)
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11.08.2020 21:16 Відповісти
зебил, а ты в банк сходи - узнаешь...
хотя нет - не иди, чувствуй и дальше себя лохом))
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11.08.2020 21:20 Відповісти
Приватбанк
1 й год 10%
2 14%
Дальше смотреть не стала
Сходите
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11.08.2020 21:22 Відповісти
плюс ко всему:
Страхование ипотеки 0,5% от стоимости недвижимости
Личное страхование 0,5% от суммы основной задолженности по кредиту
Разовая комиссия 1%
Услуги нотариуса 12 000 грн (ориентировочно)
Оценка недвижимости 3 500 грн (ориентировочно)
https://privatbank.ua/ru/kredity/ipoteka-pod-10



но для лохов пиар от шмаркли - сгодится))
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11.08.2020 21:23 Відповісти
протри беньки и не свисти , 9,99% + 5 % страховка банка = 14,99% каждый год...и уже можешь ни о чём не рассказывать...
ещё юрист, оформление, комиссия..и через год ставка в% может поменяться и только в большую сторону...
плюсуй сюда минимум 30% первичный взнос , наличие официальной работы : сезонная не катит, маленький стаж не катит, коммерция тоже может не прокатить,минималка не прокатит; "бездоганна кредитна історія" и ещё куча разных , пля, справок ...

и даже если у тебя это всё будет нет никаких гарантий шо тебе "нищеброду" не откажут...
переплата более 60% если на 10 лет...и становитесь в очередь "нелохи" !
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12.08.2020 08:24 Відповісти
Во первых хамить будете своей мамаше, если она вас не воспитала то это ее проблемы.
Во вторых- я с вами коров вместе не пасла - не надо мне тыкать
В третьих я писала про саму ставку без дополнительных расходов и повторю , первый год 10% а вот второй уже ❗️14 % ( страховки, залоги, нотариусы это и так понятно что проблемы заемщиков).
понятно что это опять лохотрон и разводилово. Но еще не понятно на сколько они опустят гривну, если будет 50грн за $ то можно брать. Ну а если объявят дефолт?
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12.08.2020 08:48 Відповісти
ну хорошо опустят до 50 за доллар и что ? вам прямо пропорционально подымут процентную ставку ...это не 90 годы ...
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12.08.2020 10:33 Відповісти
Наивные зебилы до сих пор в волшебника на вертолёте верят
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12.08.2020 11:21 Відповісти
более того, самое главное условие в банках: в договоре прописали что выплата идет СНАЧАЛА процентов, и лишь потом - тела кредита, если денег хватит))... А это - полный писец и пожизненные кабальные условия
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12.08.2020 12:54 Відповісти
Купи калькулятор дурню Зелений. Кому нах.р потрібна квартира, за 100к для прикладу, за яку, на протязі 20 років ти повернеш банку 300к? Основна проблема це те, що ти тривалий час гасиш фактично не тіло кредиту, а відсотки.
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12.08.2020 09:13 Відповісти
п.с. за первый месяц работы программы по доступной ипотеке для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов)

и кто же эти 200 "счастливчиков", получивших по 375 000 грн... ?
теперь небось себе виллы купят... в Италии - рядом с домиками шмаркли по 11 млн.долларов, украденных (41 млн.долл) из Приватбанка
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11.08.2020 21:19 Відповісти
Завидуй молча!))
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11.08.2020 21:21 Відповісти
Зеленский объявил о запуске ипотечного кредитования под 10% годовых - Цензор.НЕТ 8497
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11.08.2020 21:24 Відповісти
забыл добавить...... при Порошенке было 5%....кругом зрада...
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12.08.2020 17:00 Відповісти
Ну и негодяй! Для пипла нельзя делать скидки под ипотеку!
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11.08.2020 20:53 Відповісти
нельзя, если эти скидки не вписываются в законы экономики.
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12.08.2020 01:55 Відповісти
Це вже щось. Хоча у деяких країнах 2%-3% річних на житло, але всерівно трохи краще ніж було.
Але за 10% річних , сподіваюсь, патріоти не дадуть залити Україну р@шистам!
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11.08.2020 21:09 Відповісти
Сподіваюсь, ніяких 10% не буде. Має бути інфляція + витрати банка + прибуток банка, тобто мінімум 15-16%. Все що нижче - або афера, або дотується з бюджету (з моїх податків).
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12.08.2020 01:57 Відповісти
Ну ти зрівняв. Твої податки і особистий рейтинг Вови...
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12.08.2020 09:14 Відповісти
Так їх і нема, тих 10%. Наприклад, у Приваті перший рік 10% + 1% страховки + 1% разова комісія + витрати на юриста. А наступні роки 14%+1% страховка.
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12.08.2020 11:27 Відповісти
Ясное дело, как можно таким лохам как ты ставку по ипотеке уменшать?))
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11.08.2020 21:19 Відповісти
Негодяй Зеленский! Вот если бы он сделал заявление, что для пипла ставка кредита под ипотеку возростает, вот он был бы молодец! А так... ))))
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11.08.2020 21:24 Відповісти
Зеленский посадил невиновных в тюрьму, он скот
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12.08.2020 03:08 Відповісти
Криворожская экономическая школа ™ во всей красе...

Пиар - наше все, впихивам невпихуемое:

С одной стороны, неуемно печатаем гривну(откуда же ее взять - из тумбочки, разумеется), разгоняя инфляцию (которая по теории зелиных "экономистов" - двигатель прогресса).
С другой - радостно меняем главу НБУ на покладистого и согласного, и нагибаем банки, требуя ОБНОВРЕМЕННО (с ростом инфляции) снижения %% по кредитам и ипотеке...
Параллельно,
при небывалом дефиците бюджета, падении ВВП, глобальном кризисе, пандемии, - повышаем минЗП, раздаем незаработанные плюшки и обрезаем пуповину с МВФ, - "мы тут сами крутые".
Красота...
Вперед, все на выборы!
Когда эта пирамида завалится, к весне или ранее??
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11.08.2020 23:20 Відповісти
Ставка по ипотеке это инфляция + затраты банка + прибыль банка. Итого с инфляцией в 10% ипотека должна быть 15-16%. Все что ниже - или афера, или доплачивается с бюджета ( с наших налогов).
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12.08.2020 01:59 Відповісти
А в этой стране кроме взять в долг, что-нибудь еще происходит?
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12.08.2020 08:25 Відповісти
Лохотрон
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12.08.2020 09:17 Відповісти
ню-ню.. при плановій інфляції 10-12% кредит під 10%..

зеленський підписав закон про азартні ігри з державою
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12.08.2020 09:59 Відповісти

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