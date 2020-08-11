Рост цен в июле оказался ниже ожиданий Нацбанка

По данным Госстата, в июле 2020 года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне предыдущего месяца и составила 2,4%, в месячном измерении цены снизились на 0,6%.

Об этом говорится в комментарии Нацбанка, передает БизнесЦензор.

"Потребительская инфляция ожидаемо находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п. и более того, оказалась несколько ниже траекторию прогноза, опубликованного в инфляционном отчете за июль 2020 года", – отмечается в сообщении.

В НБУ указывают, что в июле инфляцию сдерживало прежде всего замедление роста цен на продукты питания за счет увеличения как отечественного, так и импортного предложения.

"Вместе со слабым внутренним спросом это нивелировало инфляционное давление со стороны ослабления гривни и увеличение расходов предприятий, в том числе на мероприятия по дезинфекции, на фоне восстановления работы сектора услуг", – сказано в комментарии.

Нацбанк ожидает, что в дальнейшем постепенное оживление потребительского спроса и экономической активности под влиянием мягкой монетарной политики и фискальных стимулов правительства будет способствовать возвращению потребительской инфляции в пределы целевого диапазона 5% ± 1 п.п.

Как сообщалось, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка (НБУ), украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%. Согласно прогнозу, инфляция в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п, составив до 4,7% на конец года.