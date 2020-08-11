Госбанки вложили в облигации внутреннего займа 54 миллиарда за квартал, – Минфин

Государственные банки во втором квартале 2020 года увеличили портфели облигаций внутреннего государственного займа на 18,4% или на 54,12 млрд грн – до 348,88 млрд грн.

Об этом свидетельствует статистика Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Согласно данным Минфина, за апрель-июль 2020 года "Приватбанк", в частности, нарастил портфель ОВГЗ на 11,6% – до 166,47 млрд грн, "Ощадбанк" – на 25,8%, до 94,07 млрд грн, "Укрэксимбанк" – на 18,6%, до 45,45 млрд грн, а "Укргазбанк" – на 32,3%, до 42,89 млрд грн.

По данным Минфина, в целом объем ОВГЗ госбанков в январе-июне 2020 года увеличился на 22,2% в сравнении с показателем на начало года (285,38 млрд грн).

Отмечается, что доля облигаций внутреннего госзайма в общей сумме чистых активов на 1 июля составила 40,5%, что на 5,9 процентных пункта больше аналогичного показателя в начале года.

Согласно данным Национального банка Украины, по состоянию на 11 августа объем ОВГЗ банков составил 414,69 млрд грн.