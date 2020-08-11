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НАБУ объявило в розыск судей скандального Окружного админсуда Киева

НАБУ объявило в розыск судей скандального Окружного админсуда Киева

Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Речь идет о главе Окружного административного суда Киева, заместителе председателя ОАСК, трех судьях этого же суда и двух экс-членах Высшей квалификационной комиссии судей. Прибегнуть к таким действиям следствие вынуждено из-за систематической неявки этих подозреваемых на вызовы детективов НАБУ для допросов (нарушение обязанностей, предусмотренных ст. 42 УПК Украины) и неустановления их местонахождения", - сказано в сообщении.

Кроме того, НАБУ обратилось к генеральному прокурору с проектами ходатайств в Высший совет правосудия об отстранении от осуществлнеия правосудия и применения к подозреваемым мер принуждения.

В сообщении отмечается, указанные лица уклоняются от выполнения процессуальных обязанностей и скрываются от следствия с конца июля 2020 года (первые допросы были назначены на 23 июля).

Сейчас подозреваемые вызваны на допросы 13, 15, 17 и 20 августа. Повестки размещены на официальном сайте Национального бюро, а также направлены в предусмотренный законом способ.

Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек, пятеро из которых - двое судей ОАСК, двое адвокатов и председатель Государственной судебной администрации - появляются на вызовы для участия в следственных действиях. НАБУ призвал остальные семь подозреваемых не нарушать требования закона.

Как сообщалось, в июле НАБУ провело обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении по указанному делу самому Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще 4 фигурантам расследования.

"Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам

Автор: 

НАБУ (1555) розшук (128) Окружний адмінсуд Києва (152)


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Оголосіть, будь ласка, суму винагороди, тому хто привезе Вовка.
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11.08.2020 23:02 Відповісти
Смешно,все как под копирку. Дают пару тройку дней на то что бы свалить , а потом включают дурака -" Ой! А куда же они делись!" и подают в розыск.
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12.08.2020 08:28 Відповісти

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