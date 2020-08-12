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Цены на золото перешли к снижению

Цены на золото перешли к снижению

Котировки золота продолжают снижаться. Цена драгоценного металла на нью-йоркской бирже Comex опустилась ниже $1900 за тройскую унцию — до уровня июля 2020 года.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

По данным на 05:10, стоимость золота составляла $1874,9.

После стремительного роста и достижения в конце прошлой недели исторического максимума ($2072,49 за тройскую унцию) цены на золото начали корректироваться. Рост цен длился около восьми недель.

долар (426) золото (298)


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