SkyUp восстановила 50% докоронавирусной операционной деятельности

За первый месяц работы после снятия запретов на пассажирские авиаперевозки внутри страны и за границу украинский лоукостер SkyUp восстановил 50% докоронавирусной операционной деятельности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

В июле, согласно внутренней статистике, SkyUp Airlines вовремя выполнил 88,5% рейсов.

"За прошедший месяц нам удалось нарастить 50% от докоронавирусного среднего показателя ежемесячных перевозок. Мы осуществили 704 внутренних и международных рейса. Из них чартерных — 438 и регулярных — 266", - сообщает компания.

Рейсами в пределах Украины авиакомпания перевезла 25 433 пассажира. Международными рейсами воспользовались еще 70 974 пассажира.

В июле грузовыми и пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 23 тонны груза. На сегодня SkyUp имеет разрешение на перевозку различных видов грузов на пассажирских рейсах.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines в ближайшие пять лет хочет увеличить свою долю на рынке украинских авиаперевозок до 50%. Кроме того, в 2021 году компания намерена повысить пунктуальность рейсов до 85-95%, а до 2022 года – увеличить флот на пять-семь самолетов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.