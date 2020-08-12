Украина предложит Германии проект по поставкам водорода

И.о министра энергетики Ольга Буславец намерена подписать в Германии меморандум о новом энергетическом партнерстве, который предусматривает развитие водородных технологий в Украине.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Председатель ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин рассказал, что 25-27 августа глава Минэнерго Ольга Буславец осуществит визит в Германию.

Там планируется подписать меморандум о новом энергетическом партнерстве, частью которого является водородная энергетика. Украинская сторона предложит пилотные проекты с масштабами от 100 МВт по аналогии с реализуемым в Марокко проектом солнечно-водородной станции мощностью 100 МВт.

По словам Репкина, Германия посчитала, что ей будет недостаточно собственных ресурсов для производства возобновляемого водорода, поэтому рассматривает Украину как партнера для получения этого ресурса.

"Нас в Европе видят партнером на 10ГВт. Но есть одно но, которое не прописано, но проговорено. Они будут поддерживать только те страны, которые у себя создают внутренний рынок водорода. Нам помогут создать и импортировать 7,5ГВт, но на 2,5ГВт мы должны создать собственный рынок", – разъяснил Репкин.

Он сказал, что уже к концу 2023 года от Украины ожидают полмиллиона тонн импорта возобновляемого водорода, а в дальнейшем – 3 млн тонн ежегодно.