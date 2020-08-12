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Porsche стала самой прибыльной европейской автокомпанией

Porsche стала самой прибыльной европейской автокомпанией

Европейские автоконцерны подвели итоги первого полугодия. Только три компании смогли показать прибыль за отчетный период.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Это: немецкий Porsche, французский концерн PSA, итальянский производитель Ferrari.

Так, французский бренд Peugeot Citroen в отчетности указывает прибыль в 517 миллионов евро, рентабельность компании — 3,7%.

У производителя гоночных авто Ferrari прибыль за январь-июнь на уровне 243 миллионов евро, рентабельность —16,2%.

Что касается производителя люксовых автомобилей, то Porsche удалось заработать 1,23 миллиарда евро. Рентабельность — 10%.

При этом руководство Porsche оценивает этот результат как не удовлетворительный: в планах было достичь запланированного показателя рентабельности на уровне 15%.

Что касается убытков, то за первое полугодие их зафиксировали целый ряд немецких брендов, в том числе Mercedes (минус 620 млн евро), Audi (минус 640 млн евро), BMW (убыток в 1,33 млрд евро), отделение легкового транспорта Volkswagen (убыток в 2,1 млрд евро).

авто (4195) Євросоюз (5260)


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