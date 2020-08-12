Долги за доставку газа в Ривненской области достигли 60 миллионов

По состоянию на 1 августа текущего года потребители газа Ривненской области задолжали за доставку газа почти 59 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ривнегаз" сообщает БизнесЦензор.

"Каждый девятый не заплатил ни разу, а каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2-3 месяца. Неплатежи значительно усложняют работу АО "Ривнегаз", а именно, подготовку газовых сетей к отопительному сезону и предоставление услуги доставки газа в регионе", - сообщает компания.

За период с января по июль 2020 года 15% счетов за распределение газа в Ровенской области не оплачены. Компания не получила возмещение за предоставленные услуги доставки газа на сумму почти 59 млн грн. В том числе бытовые потребители задолжали 18 млн грн., теплоснабжающие предприятия – 39,6 млн грн., бюджетные организации - 729 тыс. грн., другие субъекты хозяйствования – 500 тысяч грн.

"Хотя новый порядок оплаты доставки газа действует уже более полугода, 24000 потребителей газа области, а это каждый девятый, не оплатили за доставку ни разу и задолжали почти 7 млн. грн. В то же время, каждый пятый потребитель задерживает оплату на 2 -3 месяца. Мы вынуждены прибегать к непопулярным решениям и обращаться в суд с заявлениями о взыскании задолженности", - замечает финансовый директор АО "Ривнегаз" Виталий Зубейко.

Долги потребителей болезненно сказываются на системе газоснабжения Ривненской области. В частности, критически не хватает средств на ремонты и подготовку газораспределительных сетей к отопительному сезону, приобретение газа для покрытия производственно-технологических потерь и тому подобное. "А еще текуую деятельность предприятия, ведь работникам нужно выплачивать зарплату, покупать горюче-смазочные и расходные материалы", - сообщает компания.

В определенной степени такая ситуация с оплатой связана с эпидемией Covid-19. Компания ожидала роста уровня расчетов после ослабления карантина, однако, чуда не произошло.

"Поэтому АО "Ривнегаз" в очередной раз призывает потребителей придерживаться дисциплины в расчетах, чтобы предприятие имело возможность предоставлять качественную услугу бесперебойной и безаварийной доставки газа для 264 тыс потребителей региона и подготовить сети к зиме", - говорится в сообщении.