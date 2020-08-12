Урожай кукурузы снизится из-за неблагоприятных погодных условий, – ассоциация

Украинская зерновая ассоциация уменьшила текущий прогноз урожая кукурузы до 36,4 млн т по сравнению с предыдущим июльским прогнозом урожая в 38,9 млн т.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УЗА сообщает БизнесЦензор.

Уменьшение прогнозируемого объема урожая кукурузы объясняется слишком сухой погодой, наблюдается последние несколько недель по всей Украине, что негативно влияет на вегетацию и урожайность кукурузы.

В этих условиях, аналитики УЗА прогнозируют, что экспорт кукурузы при таком урожае составит 31 млн т, что на 2 млн т меньше предыдущего прогноза.

УЗА предоставит обновленный прогноз валового сбора урожая 2020/2021 МГ в своем отчете в конце августа 2020 года.