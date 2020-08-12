Суд приговорил экс-нардепа Шепелева к 7 годам тюрьмы за побег

Деснянский райсуд Киева 7 августа признал виновным в предоставлении неправомерной выгоды конвоиру и побеге из-под стражи в 2014 году бывшего народного депутата Александра Шепелева, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств, в том числе о государственной измене.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ЛИЦО_1 к отбытию наказания в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере пятисот необлагаемых минимумов доходов общин (8500 грн), с конфискацией всего имущества", - говорится в приговоре суда от 7 августа, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений 11 августа.

Согласно приговору, начало срока наказания Шепелева следует исчислять с 8 февраля 2018 года.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его провозглашения. Приговор вступит в законную силу по истечении срока на подачу апелляционной жалобы, в отсутствие таковой, а при обжаловании приговора - после вынесения постановления апелляционным судом.

Бывший народный депутат Украины (V и VI созывов) Шепелев был задержан в марте 2015 года российскими правоохранителями после того, как летом 2014 года сбежал из Больницы скорой помощи в Киеве вместе с охранником. Экс-нардеп был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Украины.

В Украине разыскиваемый экс-депутат обвинялся в хищении средств Родовид Банка и заказе нескольких убийств, в частности, банкира Сергея Кириченко в 2003 году и полковника МВД Романа Ерохина в 2006-м, а также в покушении на убийство банкира Сергея Дядечко в 2012 году. Эти дела в настоящее время находятся на рассмотрении других украинских судов.

21 марта 2015 года российский суд вынес постановление об экстрадиции Шепелева, но экс-нардеп все это время оставался в РФ. Российская сторона отказала Украине в выдаче Шепелева.

В августе 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в отношении Шепелева зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

8 февраля 2018 года сотрудники СБУ задержали Шепелева, при нем обнаружено "удостоверение", выданное т.н. "министерством государственной безопасности Донецкой народной республики" на имя подполковника Боруха Николая Владимировича.

9 февраля экс-нардеп был доставлен в Печерский райсуд Киева, на лице у него были видны гематомы и синяки, сам он утверждал, что у него сломана челюсть.

10 февраля Печерский райсуд Киева избрал Шепелеву меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Впоследствии суд не единожды продлевал ему меру пресечения.

Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о наличии документов, подтверждающих, что Шепелев являлся агентом ФСБ РФ.

Шепелев в предыдущих созывах Верховной Рады был членом фракции "Блок Юлии Тимошенко" (2007-2010 гг.) и членом фракции Партии регионов (2010 год).