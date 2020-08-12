Минюст возобновил работу единого реестра юрлиц

Работа Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований возобновлена с 19:00 11 августа после обновления программного обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Минюста, с 12 августа субъекты государственной регистрации должны возобновить проведение регистрационных действий с использованием средств этого реестра, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, возобновление работы реестра состоялось раньше запланированного срока 12 августа.

Как сообщалось, ранее Минюст предупреждал о том, что с 7 по 16 августа Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований не будет доступен.

Перерыв в работе реестра связан с внедрением в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения, которое позволит расширить его возможности.

Среди преимуществ нового ЕГР: бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица; обеспечение возможности формирования выписки после проведения любого регистрационного действия; возможность учета семейных фермерских хозяйств и появление отдельного признака создания такого хозяйства; усовершенствованные бизнес-процессы регистрации, в частности создано отражение проведенных изменений, обеспечено прекращение ФОП и внесении изменений в сведения о юрлицах в один этап, добавлены новые атрибуты расширенного поиска.