Кабмин передумал согласовывать кандидатуру нового главы Кировоградской области

Правительство изменило свое решение рекомендовать кандидатуру Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своем канале в Telegram.

"Такое решение мы приняли после заслушивания кандидата Мищенко на заседании Кабинета министров. Репутация глав ОГА быть кристально чистой и иметь поддержку в своем регионе. Мы учли мнение как простых граждан, так и бизнеса. Более того, есть информация, что у кандидата существует конфликт интересов, поскольку он является владельцем бизнеса", – написал Немчинов.

"Получив всю информацию, члены Кабинета министров пришли к выводу не рекомендовать Валерия Мищенко до назначения на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации", – добавил министр.

Как сообщалось, на заседании 5 августа Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность главы Кировоградской областной государственной администрации.

На заседании правительства Мищенко ответил на вопрос о своем видении развития региона.

"Видение. Тяжело сейчас что-то конкретное сказать… Первые шаги – это нужно разобраться в той работе, которая была сделана, сделать выводы, анализ и в соответствии с этим работать дальше. Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги для того, чтобы улучшать состояние в области. В первую очередь нужно разобраться с финансовыми потоками, куда они идут и как эффективно они используются", – сказал Мищенко, отвечая на вопрос о своем видении развития Кировоградской области.

Он рассказал, что владеет аграрным бизнесом в Кировоградской и Черниговской области. Отвечая на вопрос о возможном конфликте интересов, Мищенко сказал, что передаст бизнес своему сыну.

"Я сказал, что это может быть конфликтом интересов, но мне на это сказали, что не будет конфликта", – сказал кандидат.

Согласно реестру юрлиц, Мищенко владеет ООО "Агрокомплекс" ООО "Нива" и ООО "Устиновский зернокомплекс" в Кировоградской области, а также ООО "Плиски-Агро" и охотничьим хозяйством в Черниговской области.

Напомним, в конце июня детективы НАБУ и сотрудники СБУ задержали главу Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы Кировоградской областной государственной администрации Сергея Шевченко по подозрению в получении взятки.