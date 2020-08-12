Кабмин утвердил Программу реформирования спиртовой отрасли до 2023 года

Кабинет министров на заседании 12 августа утвердил Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, план действий по выполнению программы предусматривает рассмотрение Кабмином законопроекта об учете этилового спирта денатурированного и продукции химического и технического назначения с использованием расходомеров-счетчиков (2021 год), законопроекта о стимулировании развития малых производств дистиллят (2020 год).

План также предусматривает вынесение на рассмотрение правительства законопроекта об урегулировании вопроса правовой охраны географических наименований спиртных напитков (2021 год), законопроекта о внедрении электронного лицензирования производства и оборота спирта (2020 год), утверждение приказом Минэкономики норм расходов этилового спирта при производстве алкогольных напитков (2022 год).

Кроме того, на 2021 год запланирована разработка и согласование порядка ведения Единого реестра мест хранения спирта в электронной форме и утверждение его приказом Минфина после принятия закона о ведении данного реестра.

В план также включены меры по аудиту госпредприятий спиртовой и ликеро-водочной отрасли (2020 год), инвентаризации активов (2020 год), приватизации объектов спиртовой и ликеро-водочной отрасли (2020-2021 годы), модернизации инвесторами мощностей предприятий отрасли (2020-2022 годы), погашению просроченной задолженности (2020-2022 годы), реформированию госпредприятий отрасли (2020-2022 годы), прекращению торговли крепкими алкогольными напитками, которые не соответствуют требованиям законодательства (2020-2023 годы), усилению ответственности за незаконное производство, хранение, транспортировку и реализацию подакцизных товаров (2020-2023 годы).

Ожидается, что реализация указанной программы позволит увеличить объемы производства и реализации: этилового спирта для пищевых потребностей на 20%, спирта этилового денатурированного для технических потребностей - на 20%, биоэтанола - на 10%, дистиллят и спиртных напитков - на 15%.

Помимо этого, по результатам реализации программы ожидается сокращение теневого рынка этилового спирта и создание 500 рабочих мест.