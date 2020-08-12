В Украине утвердили методику расчета концессионных платежей

Кабинет министров утвердил методику расчета концессионных платежей, приняв соответствующее постановление на заседании 12 августа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно проекту постановления, такой платеж, в частности, может рассчитываться как процент от полученного концессионером чистого дохода от концессионной деятельности, как процент стоимости переданного в концессию объекта, определенного по результатам рыночной оценки, либо как фиксированный платеж.

Помимо того концессионный платеж может определяться путем совмещения нескольких подходов, указано в пояснительной записке к документу.