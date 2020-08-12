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Правительство утвердило инвестплан "Гарантированного покупателя" на три года

Правительство утвердило инвестплан

Кабинет министров утвердил инвестиционный план ГП "Гарантированный покупатель" на 2020-2022 годы.

Соответствующее распоряжение, автором которого является Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, принято на заседании правительства 12 августа без обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, инвестиционный план "Гарантированного покупателя", в частности, предусматривает приобретение программного оборудования для прогнозирования производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, разработку структуры и макетов официального сайта ГП, создание системы селекторной связи и звукозаписи, создание структуры локальной сети предприятия, аренду и обустройство помещений, которые будут арендованы ГП.

Автор: 

інвестиції (1565) Кабмін (7826) Гарантований покупець (140)


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12.08.2020 16:18 Відповісти

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