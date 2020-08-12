Правительство распределило 1,1 миллиарда на ремонт социальных объектов

Средства будут распределены местным бюджетам на реализацию 243 проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины на 2020 год.

Соответствующее решение Кабинет министров поддержал на заседании 12 августа, передает БизнесЦензор.

"Программа ориентирована прежде всего на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства большей частью будут направлены на местные бюджеты в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областях", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По итогам заседания Кабинет министров также утвердил проекты распоряжений об отводе земельных участков в Харьковской и Полтавской областях под нужды капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения Киев-Харьков-Должанский.