"Укроборонпром" отремонтирует три самолета для военно-воздушных сил Шри-Ланки. ФОТО

Специалисты государственного предприятия "Завод 410 ГА" и ГП "Антонов", которые входят в состав корпорации "Укроборонпром", отремонтируют три транспортных самолета Ан-32Б Военно-воздушных сил Шри-Ланки.

По словам директора "Завода 410 ГА" Александра Пащенко, самолеты прибыли в Украину 11 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, контракт на ремонт самолетов был заключен ГП ДГЗИФ "Укринмаш" с Министерством обороны Шри-Ланки. Он предусматривает капитальный ремонт, продление ресурса и сроков службы трех самолетов Ан-32Б. Все ремонтные работы продлятся год и будут осуществляться на "Заводе 410 ГА".

"Также украинские специалисты оказали техническую помощь Военно-воздушным силам Шри-Ланки в подготовке самолетов к техническому перелету в Украину", – отмечается в сообщении.