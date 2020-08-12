Нацбанк может повысить учетную ставку в октябре, – ICU

Национальный банк Украины может повысить учетную ставку в октябре 2020 года в связи с ростом инфляции, ослаблением гривни и приостановкой программы Международного валютного фонда в Украине.

Об этом заявил глава департамента макроэкономических исследований инвестиционной группы ICU Сергей Николайчук в ходе круглого стола, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, вряд ли Нацбанк будет делать это (повышать учетную ставку) в сентябре на ближайшем заседании, я думаю, что скорее риски повышения процентной ставки вырастут в октябре, когда НБУ будет обновлять свой макроэкономический прогноз", – сказал Николайчук.

По его словам, НБУ при обновлении своего макроэкономического прогноза будет вынужден учитывать в том числе увеличение минимальной заработной платы более стремительными темпами, чем это учитывается в текущем прогнозе, а также новый бюджет, риски в продолжении программы с МВФ и реакцию финансовых рынков.

"Кабинет министров опубликовал прогноз, и этот прогноз базируется на том, что средняя минимальная зарплата в следующем году будет на 30% приблизительно выше и, соответственно, инфляционные эффекты от такого шага могут быть достаточно существенными", – добавил Николайчук.

Он отметил, что на ухудшение прогноза по учетной ставке повлияло в том числе ослабление гривни по отношению к доллару.

Николайчук пояснил, что доллар последние два месяца теряет свои позиции в мире, соответственно гривня по отношению к евро и другим валютно-торговым партнерам обесценивалась еще быстрее, что тоже отразится на инфляции в следующие несколько месяцев.

Как сообщалось, в июле правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что учетная ставка останется на текущем уровне по крайней мере до конца года, хотя перед своим назначением он обещал продолжить политику ее снижения.