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Новини
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Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС

Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, назначил заместителем министра финансов эксперта в сфере транспорта Александра Каву, который выступает в пропагандистских российских СМИ, представляясь как эксперт по широкому кругу вопросов.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, Кабмин назначил Юрия Драганчука заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции. Ранее он был просто заместителем главы Минфина.

Как сообщалось, Александр Кава в 2014-2015 годах занимал должность заместителя министра инфраструктуры.

Как сообщалось, Александр Кава с декабря 2014 года по март 2015 года занимал должность заместителя министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, до этого работал советником главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) по транспорту. Из министерства был уволен из-за своих политических высказываний. В частности, Кава активно критиковал Революцию достоинства, в том числе в российских СМИ, а также отрицал вину российского президента Владимира Путина в развязывании агрессии против Украины. Он также выступает с критикой Соглашения об ассоциации с ЕС в пропагандистских российских СМИ.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп".

Автор: 

Кабмін (7826) Мінфін (2954) призначення (1152) Кава Олександр (12)


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Топ коментарі
+11
Почему-то дураки считают что делая одно и то же можно получить разный результат. Зеля, т ы и правда считаешь себя умнее Януковича? =)))
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12.08.2020 16:02 Відповісти
+7
ЗеБанда ведет себя все наглее и наглее.
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12.08.2020 19:21 Відповісти
+5
ВСЕ йде по плану, просто точно сказати важко, скільки часу ще залишилося існувати Україні у такому форматі , як тепер, зелена влада для того і прийшла, щоб знищити Україну та все українське, це люди , які навіть мовою держави не говорять і все українське їм далеке, головне нажитися та здати Україну ворогові, а тепер радійте 73% за свою державу, та своє покращене життя....
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12.08.2020 20:46 Відповісти
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Почему-то дураки считают что делая одно и то же можно получить разный результат. Зеля, т ы и правда считаешь себя умнее Януковича? =)))
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12.08.2020 16:02 Відповісти
він вважає, що майдану не буде.
а в разі, якщо почнеться, то аваков діятиме так, як російські та білоруські мусора.
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13.08.2020 06:09 Відповісти
ЗеБенски 🤢🤡💩🎪 отрабатывает в турборежиме все пожелания путлера -кадыркина ,под чутким руководством дерьмака!
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13.08.2020 10:30 Відповісти
овостч саааавсем не умел делать видосики........
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13.08.2020 11:24 Відповісти
серьезно? Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 1098
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13.08.2020 11:28 Відповісти
Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 7265
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13.08.2020 11:30 Відповісти
Каждое такое назначение сокращает ожидание падения власти клоуна... МЫ ВСЕ ЗАПОМНИМ!!!
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12.08.2020 16:22 Відповісти
"А какая разница"?(с)
Главное, чтоб был парядачным чееком. правда, зебилы?
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12.08.2020 16:38 Відповісти
И правильно делал что критиковал, там условия невыгодные для Украины.
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12.08.2020 16:53 Відповісти
Ты только это увидел? Больше ничего в его заявлениях тебя не смутило?)))
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13.08.2020 02:49 Відповісти
ЗеБанда ведет себя все наглее и наглее.
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12.08.2020 19:21 Відповісти
свинорыл подмоскальский. вЯликий ЫкЗперд во всем почесать Езыком.
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12.08.2020 20:35 Відповісти
ВСЕ йде по плану, просто точно сказати важко, скільки часу ще залишилося існувати Україні у такому форматі , як тепер, зелена влада для того і прийшла, щоб знищити Україну та все українське, це люди , які навіть мовою держави не говорять і все українське їм далеке, головне нажитися та здати Україну ворогові, а тепер радійте 73% за свою державу, та своє покращене життя....
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12.08.2020 20:46 Відповісти
А они восстание в Беларуссии поддерживают....Украину скоро просерем....
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12.08.2020 21:28 Відповісти
Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС - Цензор.НЕТ 9162

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13.08.2020 01:48 Відповісти
Все равно министр финансов только ворует финансы. Других обязанностей у него нет.
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13.08.2020 02:49 Відповісти

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