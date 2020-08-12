Кабмин назначил заместителем министра финансов критика ассоциации с ЕС

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, назначил заместителем министра финансов эксперта в сфере транспорта Александра Каву, который выступает в пропагандистских российских СМИ, представляясь как эксперт по широкому кругу вопросов.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, Кабмин назначил Юрия Драганчука заместителем министра финансов по вопросам европейской интеграции. Ранее он был просто заместителем главы Минфина.

Как сообщалось, Александр Кава в 2014-2015 годах занимал должность заместителя министра инфраструктуры.

Как сообщалось, Александр Кава с декабря 2014 года по март 2015 года занимал должность заместителя министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, до этого работал советником главы Киевской горгосадминистрации (КГГА) по транспорту. Из министерства был уволен из-за своих политических высказываний. В частности, Кава активно критиковал Революцию достоинства, в том числе в российских СМИ, а также отрицал вину российского президента Владимира Путина в развязывании агрессии против Украины. Он также выступает с критикой Соглашения об ассоциации с ЕС в пропагандистских российских СМИ.

В 2015 году баллотировался в Киевсовет от партии "Укроп".