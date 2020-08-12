Кабмин принял решение для обмена таможенной информацией с 35 странами

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 12 августа, утвердил порядок предоставления разрешений на применение специального транзитного упрощения (СТУ).

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Правительство сегодня планирует принять постановление о порядке предоставления разрешений на применение СТУ. Речь идет об утверждении восьми разных форм транзитного упрощения, которые должны снизить коррупционные риски на таможне, а также упростить процедуры для бизнеса", – сказал премьер.

По словам Шмыгаля, упрощение таможенных процедур будет способствовать повышению рейтинга Украины в мировом рейтинге Doing Business.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, это решение станет следующим этапом имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита в таможенное законодательство Украины и присоединения к Новой компьютеризированной системе транзита (NCTS).

Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и NCTS позволит таможенным органам Украины ввести обмен таможенной информацией с 35 странами в режиме реального времени, уменьшить задержки грузов на границе из-за повышения эффективности осуществления анализа рисков и определения перечня необходимых контрольных процедур в отношении товаров еще до их прибытия на таможенную границу Украины.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, размещенной на правительственном портале, целью принятия соответствующего документа является реализация практического применения положений закона "о режиме общего транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы", подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским 24 сентября 2019 года и вступившего в силу с 25 марта 2020 года.

Проектом постановления предусматривается утверждение формы заявления предприятия о предоставлении разрешения на применение СТУ, формы анкеты самооценки предприятия соответствию условиям для предоставления разрешения на применение СТУ, формы отчета о результатах оценки соблюдения предприятием условий для предоставления разрешения на применение СТУ и формы отчета о соответствии предприятия условиям для предоставления разрешения на СТУ.

Кроме того, к перечную утвержденных постановлением форм также относятся форма разрешения на применение СТУ "общая финансовая гарантия"/"общая фингарантия с уменьшением размера обеспечения базовой суммы на 50%"/"70%"/"освобождение от гарантии", а также формы разрешения на применение СТУ "самостоятельное наложение пломб специального типа", "авторизированный грузоотправитель" и "авторизированный грузополучатель".