В Днепропетровской области жителям предлагают погашать долг за газ частями

В Днепропетровской области потребители газа задолжали за газ почти 140 млн грн. Но, как показывает опыт, далеко не всегда должники - это небрежные плательщики. Иногда жизненные обстоятельства бывают сильнее человека. ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" предлагает тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, оплатить накопленный долг частями и заключить график погашения задолженности (договор реструктуризации).

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими потребителями. И понимаем, что у малообеспеченных людей могут возникать действительно трудные жизненные ситуации. Надо только не накапливать долг дальше, а обратиться за помощью. Вместе мы обязательно найдем выход",- сказалат директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Юлия Кузьменко.

Для заключения графика погашения задолженности необходимо обратиться непосредственно в компанию. Это можно сделать в одной из 19 точек доступа, или в одном из центров обслуживания клиентов, о местонахождении которых можно узнать по ссылке.

Документы, необходимые для подачи заявления на погашение задолженности:

заявление на имя директора предприятия (требование п. 4.10 Постановления НКРЭКУ №2500).

паспорт и ИНН владельца лицевого счета;

справка о составе семьи;

документальное подтверждение частичной/временной неплатежеспособности (справки из медицинских карточек, справки о размере заработной платы (если человек работает) справка о размере выплат из пенсионного фонда, справка с государственной службы занятости, справка о размере социальных выплат с УТСЗН и другого).

ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" с 1 июля 2015 года выступает поставщиком природного газа для потребителей таких городов, как Днепр и Кривой Рог, а также для населенных пунктов Днепропетровской области, села Темировка Гуляйпольского района Запорожской области и села Приднепрянское Кобеляцкого района Полтавской области (согласно решению НКРЭКУ №653 от 16 мая 2017 года).

Компания поставляет природный газ 1,3 млн бытовым потребителям, 520 бюджетным учреждениям и 109 религиозным организациям.