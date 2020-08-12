Кабмин сократил перечень госпредприятий для приватизации наполовину
Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.
Как пояснил во время заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, проект решения предусматривал передачу для приватизации 211 объектов, но у министров были замечания к этому перечню.
В частности, по предложению министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, из списка "с целью дополнительного изучения целесообразности передачи Фонду госимущества" исключили 19 госпредприятий.
В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец отметила, что включение в перечень угледобывающих предприятий противоречит закону об особенностях их приватизации. По ее инициативе из перечня исключили ГП "Львовуголь", ЧАО "Шахта "Надежда", АО "Лисичанскуголь" и ГП "Укрэнерготруд", которое находится в ликвидации.
Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.
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Возникает простой вопрос, если это борьба с бедностью?, то что бы покончить с бедностью,где можно заробатывать больше?,другого же способа нет,на своем предприятии , государственном, частично приватизированным трудовым коллективом, когда зами себе решают какую зарплату платить, сколько прибыли отнести в фонд развития для увеличения прибыли в будущем или на дивиденды выплатить, так еще саме главное активы в виде акций если предприятие работает ростут в цене или когда власть эти предприятия прихватизирует и жить на зарплату, как в Украине, что олигархи , монополисты,больше заплатят?, -чистое воровство.
Это все равно, что утвеждать, на соседском огороде лучше работать, чем на своем, за такие действия надо гнать их в отставку и заставить возвратить активы и возместить убытки.