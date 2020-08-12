Кабмин сократил перечень госпредприятий для приватизации наполовину

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

Как пояснил во время заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, проект решения предусматривал передачу для приватизации 211 объектов, но у министров были замечания к этому перечню.

В частности, по предложению министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, из списка "с целью дополнительного изучения целесообразности передачи Фонду госимущества" исключили 19 госпредприятий.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец отметила, что включение в перечень угледобывающих предприятий противоречит закону об особенностях их приватизации. По ее инициативе из перечня исключили ГП "Львовуголь", ЧАО "Шахта "Надежда", АО "Лисичанскуголь" и ГП "Укрэнерготруд", которое находится в ликвидации.

Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.