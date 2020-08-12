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Кабмин сократил перечень госпредприятий для приватизации наполовину

Кабмин сократил перечень госпредприятий для приватизации наполовину

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, принял постановление о передаче Фонду государственного имущества для приватизации 188 госпредприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор.

Как пояснил во время заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, проект решения предусматривал передачу для приватизации 211 объектов, но у министров были замечания к этому перечню.

В частности, по предложению министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, из списка "с целью дополнительного изучения целесообразности передачи Фонду госимущества" исключили 19 госпредприятий.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец отметила, что включение в перечень угледобывающих предприятий противоречит закону об особенностях их приватизации. По ее инициативе из перечня исключили ГП "Львовуголь", ЧАО "Шахта "Надежда", АО "Лисичанскуголь" и ГП "Укрэнерготруд", которое находится в ликвидации.

Как сообщалось, ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабинет министров за пять месяцев обсуждения этого постановления сократил за 5 месяцев список объектов малой приватизации из изначально внесенных в него 360 объектов до 253 объектов и в процессе дальнейшей доработки продолжает сокращаться.

Автор: 

Кабмін (7826) приватизація (1362) ФДМУ (1378) Уруський Олег (48)


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12.08.2020 16:54 Відповісти
Після ваучерної приватизації не повинно було залишатися в державній власності ніякого товарного виробництва, бо влада не зобов'язана бути товаровиробником. Ваучерна приватизація зпохаблена приХВАТизацією, тому що не декомунізовані відносини власності. Приватна власність досі не стала першоджерелом усіх задіяних в економіці видів власності, як різних сукупностей приватних власностей. Досі вважається державною власністю конфіскована й націоналізована більшовиками приватна власність. Досі влада розпоряджається загальнонародною власністю як державною власністю...
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12.08.2020 17:13 Відповісти
Власть нанесла экономический и физический ущерб предприятиям и государсту ,вместо того, что бы управлять, развивать,приносить пользу и прибыль бюджету,обанкротила,уничтожила сбережения населения, короче убивает страну экономически и физически, как пример крадут активы, землю у народа.
Возникает простой вопрос, если это борьба с бедностью?, то что бы покончить с бедностью,где можно заробатывать больше?,другого же способа нет,на своем предприятии , государственном, частично приватизированным трудовым коллективом, когда зами себе решают какую зарплату платить, сколько прибыли отнести в фонд развития для увеличения прибыли в будущем или на дивиденды выплатить, так еще саме главное активы в виде акций если предприятие работает ростут в цене или когда власть эти предприятия прихватизирует и жить на зарплату, как в Украине, что олигархи , монополисты,больше заплатят?, -чистое воровство.
Это все равно, что утвеждать, на соседском огороде лучше работать, чем на своем, за такие действия надо гнать их в отставку и заставить возвратить активы и возместить убытки.
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12.08.2020 20:36 Відповісти
. . . это логично . . . почти все они - убыточные . . . чем их больше - тем больше убыток для страны, тем больше власть зарабатывает на схемах. . . ЗЕленая Буратина ничем не отличается, в этом смысле, от воровского ПеЙуха
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13.08.2020 00:43 Відповісти
торгуют даже местами в списке на приватизацию....))) чемоданчик и включат в список опять...)
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13.08.2020 11:43 Відповісти

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