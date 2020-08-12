Падение экономики Великобритании после введения карантина превысило рекордные 20%

Во втором квартале 2020 года, после введения жестких карантинных ограничений, британская экономика сократилась на рекордные 20,4%.

Согласно официальным данным, падение ВВП страны стало рекордным среди крупнейших экономик на данный момент, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Данные также показали, что шестая по величине экономика мира вошла в рецессию, сократившись второй квартал подряд.

В то же время Национальное статистическое ведомство сообщило, что в июне появились признаки восстановления: ВВП вырос на 8,7% по сравнению с маем, тогда как аналитики в среднем ожидали роста на 8%.

"Рецессия, вызванная пандемией коронавируса, привела к самому большому падению квартального ВВП за всю историю. Экономика начала восстанавливаться в июне... Несмотря на это, ВВП в июне все еще остается... ниже уровня февраля – до того как ударил вирус ", – сказал Джонатан Атоу из Национального статистического ведомства.

Как сообщалось, Минэкономики оценивает падение ВВП Украины во втором квартале в 11%, а первом полугодии 2020 года – в 6,5%.