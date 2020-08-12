Из Нацбанка уволился еще один директор департамента

Национальный банк Украины объявил с 12 августа конкурс на должность директора департамента персонала Нацбанка в связи с увольнением по собственному желанию Ольги Прохоренко, занимающей эту должность с сентября 2016 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В сферу компетенции будущего главы Департамента персонала будет входить, в частности, разработка и внедрение HR-стратегии и политики по управлению персоналом.

Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность размещается на сайте Национального банка.

Ольга Прохоренко работала Национальном банке с декабря 2014 года, с сентября 2016 года - в должности директора Департамента персонала. Она отвечала за разработку и внедрение HR-стратегии регулятора, развитие и продвижение бренда работодателя, разработку и сопровождение HR-системы. В течение 2016-2019 годов Национальный банк был постоянным участником премии HR-бренд и трижды получал награды в различных номинациях этого соревнования.

Согласно декларации об имуществе и доходах, поданной Прохоренко перед увольнением, она с января по 11 августа 2020 года получила 1,2 млн грн зарплаты в Нацбанке, а также 33 тыс. грн взносов НБУ в корпоративный негосударственный пенсионный фонд Нацбанка, 21,6 тыс. грн инвестиционной прибыли от этого пенсионного фонда, а также 4,3 тыс. грн выплат по медстраховке НБУ.

Кроме того, Прохоренко получила 151,3 тыс. грн расчетных средств, выплаченных Нацбанком в день увольнения, 11 августа, свидетельствует уведомление о выплате.

Как сообщалось, ранее из Национального банка уволились директор Департамента коммуникаций Наталья Бондаренко и директор юридического департамента Олег Заморский.

Кроме того, Совет НБУ согласовал увольнение замглавы Нацбанка Сергея Холода по собственному желанию. Он курировал сферу платежных систем и денежного оборота.