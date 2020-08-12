Кабмин одобрил законопроект о замене паспортов на пластиковые карточки

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, одобрил законопроект "О паспорте гражданина Украины в форме книжечки", согласно которомупланируется постепенный вывод из обращения паспортов-книжечек с их заменой на пластиковые карточки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор.

Проект закона предусматривает такие сроки действия паспорта:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что ко дню вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что ко дню вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, когда паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография при оформлении паспорта.

"Таким образом, когда гражданину Украины необходимо будет вклеивать следующее фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт", – пояснили в МВД.