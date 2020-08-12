БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
3 905 7

"Ощадбанк" отсудил права на название "Сбербанка"

Государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование.

Как передает пресс-служба "Ощадбанка", соответствующее решение апелляционного суда приято 10 августа и уже вступило в силу, передает БизнесЦензор.

"Представители "Сбербанка России" пытались убедить суд в том, что регистрация "Ощадбанком" торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России". Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния "Ощадбанком" были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", – сказано в сообщении.

В итоге апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей "Ощадбанка" и отказала в удовлетворении иска "Сбербанка России".

"Наконец закончилась дело, которое тянулась четыре года со множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты "Ощадбанком" своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому "Сбербанку" незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за "Ощадбанком", – отметил глава правления государственного банка Андрей Пышный.

В банке напомнили, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года.

По мнению "Ощадбанка", "Сбербанк России" незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

В банке подчеркивают, что единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является "Ощадбанк" (свидетельство №82116 от 10 сентября 2007 года).

"Именно в ответ на основной иск "Ощадбанка" "Сбербанком России" был подан контриск (вероятно, для затягивания рассмотрения дела), который 10 августа решен в пользу "Ощадбанка", – сказано в сообщении.

Автор: 

Ощадбанк (678) Сбербанк (294) суд (3344) Сбербанк Росії (187) Пишний Андрій (125)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серьезно. А ***** сбербанк россии пойти не хочет?
показати весь коментар
12.08.2020 18:39 Відповісти
Тепер, що наш Ощадбанк треба називати Сбербанк. Ну і ну "скрепи" рулять.
показати весь коментар
13.08.2020 05:38 Відповісти
,,большая,, победа
а деньги вернуть народу прикарманенные
желания нет
показати весь коментар
13.08.2020 09:46 Відповісти
Вот это победа. А может все же надо было разобраться с теми работниками банка которые за откаты раздавали кредиты своим людям без гарантии возврата? и сделали банк убыточным?
показати весь коментар
13.08.2020 10:31 Відповісти
МЕлочь, а приятно. Пускай переименовываются!
показати весь коментар
13.08.2020 11:01 Відповісти
Кому вона та назва потрібна? Пенсам, які ще пам'ятають...? Так в них коли рад.союз рухнув там усе накрилося. Я навіть не розумію навіщо в Україні є держ.банк, який ще ж зветься "Ощадбанк". Таке-сяке. Скоріше за все - дірка для витягання з бюджету грошей. Продати.
показати весь коментар
13.08.2020 17:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 