"Ощадбанк" отсудил права на название "Сбербанка"

Государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование.

Как передает пресс-служба "Ощадбанка", соответствующее решение апелляционного суда приято 10 августа и уже вступило в силу, передает БизнесЦензор.

"Представители "Сбербанка России" пытались убедить суд в том, что регистрация "Ощадбанком" торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России". Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния "Ощадбанком" были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", – сказано в сообщении.

В итоге апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей "Ощадбанка" и отказала в удовлетворении иска "Сбербанка России".

"Наконец закончилась дело, которое тянулась четыре года со множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, ведь это важный этап в истории защиты "Ощадбанком" своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому "Сбербанку" незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за "Ощадбанком", – отметил глава правления государственного банка Андрей Пышный.

В банке напомнили, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года.

По мнению "Ощадбанка", "Сбербанк России" незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

В банке подчеркивают, что единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является "Ощадбанк" (свидетельство №82116 от 10 сентября 2007 года).

"Именно в ответ на основной иск "Ощадбанка" "Сбербанком России" был подан контриск (вероятно, для затягивания рассмотрения дела), который 10 августа решен в пользу "Ощадбанка", – сказано в сообщении.