БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 075 2

В центре Киева начали перекрывать улицы для сьемок нового фильма Netflix

В центре Киева начали перекрывать улицы для сьемок нового фильма Netflix

В августе по ряду столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix.

Перечень улиц для перекрытия утвержден распоряжением КГГА №1168, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

В частности, в связи со съемками будет перекрыто или ограничено движение:

  • 12 августа с 05:00 до 14:00: по ул. Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);
  • 14 августа с 05:00 до 21:00: по улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы;
  • 17 августа с 05:00 до 18:00: по улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы;
  • 17 августа по 14:00 до 21:30: по улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы;
  • 18 августа с 05:00 до 14:00: по улицам Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);
  • 25 августа с 05:00 до 21:00: по улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – ООО "Эппл три Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

Автор: 

КМДА (866) Київ (4732) кіно (257) Netflix (51)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это нормально? И весь скот по домам разогнать! Хуже чем при Юще центр перекрывали для Джонсона Голубого....
показати весь коментар
12.08.2020 21:26 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 