В центре Киева начали перекрывать улицы для сьемок нового фильма Netflix

В августе по ряду столичных улиц будут ограничивать движение в связи со съемками художественного фильма "The Last Mercenary" с участием актера Жан-Клода Ван Дама производства компании Netflix.

Перечень улиц для перекрытия утвержден распоряжением КГГА №1168, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской госадминистрации.

В частности, в связи со съемками будет перекрыто или ограничено движение:

12 августа с 05:00 до 14:00: по ул. Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

14 августа с 05:00 до 21:00: по улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковского), с перекрытием указанной улицы;

17 августа с 05:00 до 18:00: по улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы;

17 августа по 14:00 до 21:30: по улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы;

18 августа с 05:00 до 14:00: по улицам Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения по улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

25 августа с 05:00 до 21:00: по улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Как говорится в распоряжении, съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – ООО "Эппл три Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.