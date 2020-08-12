Кабмин утвердил порядок сопоставления показателей оборота топлива и спирта

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, утвердил порядок осуществления Государственной налоговой службой автоматического сопоставления объемов оборота и остатков топлива, показателей объемов и оборота спирта этилового.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Нормативным актом устанавливается порядок сопоставления в разрезе кодов УКТ ВЭД, акцизных складов и распорядителей акцизных складов.

В частности, объемов оборота и остатков топлива по показателям системы электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового (СЕАРП СЭ) и Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков.

Также урегулировано сопоставление объемов оборота спирта этилового по показателям СЕАРП СЕ и Единого государственного реестра расходомеров-счетчиков объема произведенного спирта этилового.

Согласно утвержденному документу, информация по результатам сопоставления размещается для плательщиков в Электронном кабинете плательщика, а для контролирующего органа формируется электронный Журнал результатов сопоставления.

"Соответствующие результаты сопоставления помогут налогоплательщикам контролировать и своевременно устранять расхождения между показателями. В свою очередь контролирующие органы смогут использовать результаты сопоставления при проведении проверок", – пояснили в Минфине.