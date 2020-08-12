Пассажиропоток аэропорта "Киев" с начала года упал на 70%

За январь-июль международный аэропорт "Киев" обслужил 483,9 тыс. пассажиров, что на 69,6% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах составило 476,7 тыс., на внутренних рейсах - 7,2 тыс. пассажиров.

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

Количество рейсов в январе-июле 2020 составило 7155 на прилет и вылет, что на 57,9% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов - 5708, внутренних - 1447.

Наиболее популярные международные направления с начала 2020 года - Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Мемминген (Германия), Таллинн (Эстония), Лондон (Великобритания), Будапешт (Венгрия) внутренние - Запорожье, Одесса, Львов.

За июль аэропорт "Киев" обслужил 52,4 тыс. пассажиров, что на 79,7% меньше, чем в июле 2019 года.

Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах - 50,7 тыс., на внутренних рейсах - 1,7 тыс. пассажиров.

Количество рейсов в июле 2020 года составило 1314 на прилет и вылет, что на 52% меньше аналогичного периода 2019 года. Из них международных рейсов - 1049, внутренних - 265.

Наиболее популярные международные направления в июле 2020 года - Варшава (Польша), Тиват (Черногория), Лондон (Великобритания), Минск (Беларусь), Даламан (Турция), Вроцлав (Польша), Центр (Турция), Тирана (Албания) внутренние - Запорожье, Харьков, Кировоград.