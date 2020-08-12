Кабмин одобрил законопроект о внесении данных о границе в земельный кадастр

12 августа решением правительства одобрен законопроект "О внесении изменения в некоторые законы о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины", который актуализирует информацию о государственной границе Украины и обеспечивает свободный доступ к этим данным.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Достоверные и однозначные данные о государственной границе Украины имеют важное значение для обеспечения национальной безопасности, принятия управленческих решений государственными органами, экономического развития государства, охраны окружающей среды, международного сотрудничества, экономии времени и средств при чрезвычайных ситуациях.

Так, законопроект предусматривает:

определить состав сведений о государственной границе Украины, а также оснований и порядка их внесения в Государственный земельный кадастр;

исключить техническую документацию по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины по видам документации по землеустройству.

Также законопроектом предлагается установить принцип открытости сведений о государственной границе Украины и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.

Реализация законопроекта будет способствовать:

обеспечению прав и интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и граждан на получение актуальной и достоверной информации о государственной границе Украины;

повышению эффективности принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления управленческих решений.

Законопроект разработан в связи с насущной необходимостью внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (с Польшей и Румынией), редемаркации (со Словацкой Республикой и Венгрией) и делимитации (с Республикой Беларусь, Республикой Молдова и Российской Федерацией).