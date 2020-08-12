Кабмин одобрил законопроект о внесении данных о границе в земельный кадастр
12 августа решением правительства одобрен законопроект "О внесении изменения в некоторые законы о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины", который актуализирует информацию о государственной границе Украины и обеспечивает свободный доступ к этим данным.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Достоверные и однозначные данные о государственной границе Украины имеют важное значение для обеспечения национальной безопасности, принятия управленческих решений государственными органами, экономического развития государства, охраны окружающей среды, международного сотрудничества, экономии времени и средств при чрезвычайных ситуациях.
Так, законопроект предусматривает:
- определить состав сведений о государственной границе Украины, а также оснований и порядка их внесения в Государственный земельный кадастр;
- исключить техническую документацию по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины по видам документации по землеустройству.
Также законопроектом предлагается установить принцип открытости сведений о государственной границе Украины и обеспечить бесплатный и свободный доступ к этим данным.
Реализация законопроекта будет способствовать:
- обеспечению прав и интересов органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов хозяйствования и граждан на получение актуальной и достоверной информации о государственной границе Украины;
- повышению эффективности принятия органами государственной власти и органами местного самоуправления управленческих решений.
Законопроект разработан в связи с насущной необходимостью внесения в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины на основании утвержденных документов демаркации (с Польшей и Румынией), редемаркации (со Словацкой Республикой и Венгрией) и делимитации (с Республикой Беларусь, Республикой Молдова и Российской Федерацией).
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