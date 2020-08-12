Кабмин разрешил въезд абитуриентам из оккупированного Крыма

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, внес изменения в свое распоряжение №979 от 8 августа о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма отменив необходимость проходить самоизоляцию на протяжении 14 дней для абитуриентов и лиц, зачисленных на обучение в украинские вузы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает БизнесЦензор.

Студентам и абитуриентам из Крыма также разрешено выезжать на территорию оккупированного полуострова.

Кроме того, Кабмин разрешил остальным категориям граждан при въезде из полуострова прекращать самоизоляцию после прохождения ПЦР-теста.

"То есть, теперь пересечь КПВВ могут граждане Украины и члены их семей (без разрешения председателя Госпогранслужбы и согласования Минреинтеграции) при условии соблюдения условий самоизоляции в течение 14 дней с использованием электронного сервиса "Дий дома", однако сняться досрочно с самоизоляции возможно при условии получения отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в связи с распространением коронавирусной болезни 8 августа Кабмин принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда с нее, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей.