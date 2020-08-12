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Минэнерго попросит грант на усиление кибербезопасности в энергетическом секторе

Минэнерго попросит грант на усиление кибербезопасности в энергетическом секторе

Министерство энергетики планирует создать проектный офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства энергетики с международными организациями, передает БизнесЦензор.

"Минэнерго начало активную работу по созданию системы, которая действительно станет эффективной в условиях современных киберопасностей", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

В Министерстве разработан план мер для активизации процесса повышения уровня устойчивости кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.

Планом предусмотрено:

  • создание проектного офиса для секторальной координации и привлечения международной технической помощи;
  • проведение секторального аудита состояния кибербезопасности энергетического сектора;
  • создание секторального центра кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.

Это позволит обеспечить агрегацию и обмен информацией о киберугрозах среди объектов критической инфраструктуры энергетического сектора; обмениваться информацией с национальными субъектами обеспечения кибербезопасности; повысить уровень кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.

Автор: 

кібербезпека (479) Міненерго (936)


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