Минэнерго попросит грант на усиление кибербезопасности в энергетическом секторе
Министерство энергетики планирует создать проектный офис для привлечения международной технической помощи, провести аудит текущего состояния кибербезопасности в энергетике и организовать секторный центр кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.
Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства энергетики с международными организациями, передает БизнесЦензор.
"Минэнерго начало активную работу по созданию системы, которая действительно станет эффективной в условиях современных киберопасностей", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.
В Министерстве разработан план мер для активизации процесса повышения уровня устойчивости кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.
Планом предусмотрено:
- создание проектного офиса для секторальной координации и привлечения международной технической помощи;
- проведение секторального аудита состояния кибербезопасности энергетического сектора;
- создание секторального центра кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора Украины.
Это позволит обеспечить агрегацию и обмен информацией о киберугрозах среди объектов критической инфраструктуры энергетического сектора; обмениваться информацией с национальными субъектами обеспечения кибербезопасности; повысить уровень кибербезопасности критической инфраструктуры энергетического сектора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль