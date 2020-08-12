Кабмин предложил отменить налог на ввоз породистых животных

Кабинет министров на заседании в среду, 12 августа, одобрил законопроект, который позволит ввозить на территорию Украины племенных чистопородных животных без уплаты НДС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Реализация законопроекта позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям ввозить на территорию Украины племенных чистопородных животных без уплаты налога на добавленную стоимость", – сказано в сообщении.

Как пояснили в министерстве, законопроектом предусматривается внесение изменений в ст. 197 Налогового кодекса относительно уточнения кодов УКТ ВЭД племенных чистопородных животных" с целью приведения в соответствие указанных в Кодексе кодов с определенными в Таможенном тарифе.

Согласно кодам, речь идет об освобождении от уплаты НДС ввоза чистокровных племенных коней и племенных коров.

Как сообщалось, в июне Верховная Рада приняла новый закон "О таможенном тарифе Украины", который предусматривает приведение законодательной базы в соответствие с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров 2017 года (ГС-2017) и Комбинированной номенклатурой Европейского Союза (КН ЕС).