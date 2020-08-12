Зеленский подписал новый закон о сельскохозяйственной кооперации

Президент Владимир Зеленский подписал закон №819-IX "О сельскохозяйственной кооперации", призванный привести регулирование работы сельскохозяйственных кооперативов в соответствием с международными стандартами.

Об этом сообщает пресс-службу главы государства, передает БизнесЦензор.

Законом закрепляются принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в частности: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учет интересов территориальной общины.

Также вносятся изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы, законы "О фермерском хозяйстве", "О кооперации" и "О личном крестьянском хозяйстве", которыми, в частности, предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

"Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий", – отмечается в сообщении.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що змінить закон про сільськогосподарську кооперацію

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 21 июля.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, в Украине доля сельскохозяйственных производственных кооперативов в общем объеме произведенной сельскохозяйственной продукции составляет менее 1%, а количество физических лиц - членов сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов составляет менее 30 тыс. человек, что составляет менее 0,2% сельского населения Украины.

В то же время доля сельскохозяйственных кооперативов на аграрном рынке ЕС составляет 40-50%, а в отдельных государствах и секторах доходит до 70%.