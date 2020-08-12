Расследование дела "Роттердам+" находится на завершающей стадии, – НАБУ

Досудебное расследование дела так называемой формулы "Роттердам+" находится на завершающей стадии, сейчас оно приостановлено на время получения дополнительных материалов в рамках международной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Информация о якобы закрытии дела "Роттердам+" и отсутствии экспертизы, подтверждающей размер причиненного государству ущерба, не соответствует действительности. Расследование по подозрению должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия для общественных и государственных интересов – на завершающей стадии", – сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркивают, что в рамках расследования проведены все необходимые следственные (процессуальные) действия для установления обстоятельств совершения уголовного преступления подозреваемыми.

При этом детективы НАБУ обратились с запросами к иностранным юрисдикциям, "учитывая осуществление финансовых операций с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке".

На период получения материалов выполнения международных запросов прокурор в уголовном производстве 3 августа принял решение приостановить досудебное расследование в порядке ст.280 УПК Украины.

"Если сроки выполнения международных запросов не соответствуют разумным срокам материалы о финансовых операциях с кредитными обязательствами и ценными бумагами группы компаний на международном финансовом рынке будут выделены в отдельное производство, а досудебное расследование в отношении 6 подозреваемых будет завершено", – отмечается в сообщении.

В НАБУ напомнили, что экономические последствия формулы "Роттердам+" за весь периода ее действия (2016 год - июль 2019 года) оценены в существующем научно-экономическом исследовании и составляют 39 млрд грн.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.