Судьи скандального Окружного админсуда Киева получили повестки на допрос в НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) лично вручили повестки на допросы судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Подозреваемые судьи ОАСК лично получили повестки о вызове на допросы. 12 августа детективы НАБУ вручили их служителям Фемиды, которые вчера были вынуждены объявить в розыск", – сказано в сообщении.

В НАБУ напомнили, что с 23 июля подозреваемые систематически нарушали обязанности, предусмотренные Уголовно-процессуальным Кодексом и не являлись в НАБУ для участия в следственных действиях.

"К примеру, 10 августа адвокат председателя ОАСК сообщил детективам, что его клиент будет находиться в отпуске до 14 августа включительно. Однако после объявления в розыск судья появился на рабочем месте на следующий день. Так же на следующий день после объявления лиц в розыск начали выходить на связь с детективами и другие подозреваемые по делу, которые в течение трех недель скрывались от следствия", – отмечается в сообщении.

НАБУ напоминает, что отстранить подозреваемых судей от правосудия и избрать в отношении них действенные меры следствие не может – для этого требуется согласие Высшего совета правосудия. В свою очередь НАБУ и САП надеются на скорое принятие такого решения.

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Как сообщалось, накануне НАБУ объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в рамках преступной организации во главе с председателем Окружного админсуда Киева Павлом Вовком.

В июле НАБУ провело обыски у председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка и ряда других фигурантов расследования.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении по указанному делу самому Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку и еще 4 фигурантам расследования.

Всего в уголовном производстве по злоупотреблениям в ОАСК статус подозреваемых имеют 12 человек.