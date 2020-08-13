Зеленский подписал закон о финансовых рынках
Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.
"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важной для роста украинской экономики", - говорится в сообщении.
Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.
Документ преподает в новой редакции законы "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название - Закон Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки") и "О товарной бирже" (новое название - Закон Украины "о товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс о процедуре банкротства и ряд законодательных актов.
"Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.
Закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.
Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.
В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.
Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.
Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.
Закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).
ч
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УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
Уруский это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
Что же делать? Провести национализацию крупных олигархических корпораций. Например, ДТЭК и Метинвест должны быть национализированы. Потом акции этих корпораций можно небольшими миноритарными пакетами продавать на двух наших биржах (ПФТС и ux.ua) по безадресным заявкам. Так появятся десятки тысяч миноритарных акционеров и спекулянтов, которые и будут развивать рынок. Когда дневные объемы торгов акциями дойдут хотя бы до 10 млн. долл., на наш фондовый рынок начнут заходить и западные инвестфонды. Тогда и начнется бурное развитие Украины. А в рамках нынешней олигархической системы нам ничего не светит. Только медленное вымирание.
Ты купил акции а у тебя такой **** и все, ты тут больше не владелец - иди нахер.
Так это не работает!
Ты отберешь акции у олигарха, а инвестициями заходят другие, западные олигархи.
Посмотрят они что в Украине отобрать имущество можно и скажут "******* сами со своими инвестициями, от нас хрен дождетесь".
минобороны крысы в 2019 году "импортировали" 45 мт-лб спольши и 16 сау 2с1 гвоздика с чехии(а должны производиться на хтз, которого блокировал диверсант ярославский), где нужно восстановить на харьковском тракторном их произвосдтво и новую версию, эти коррупционные твари вместо восстановить производство покупают воруют на откатах. И дать работу украинцам. Покупают древние мт-лб по цене бтра.
В минобороны откаты поставлены на широкую ногу, вместо закупки эффективных образцов вооружений у гос п/п, эти твари саботируют поставки нового для закупки старого с откатами и списанными запчастями по документами новых.
Где новые цифровые мт-лб и новые сау.
2100 автоматов мр-5, вместо украинкого малюк.
Новость конечно хорошая, но пока нет адекватной судебной системы то будут большие риски рейдерства и пирамид.