Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важной для роста украинской экономики", - говорится в сообщении.

Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

Документ преподает в новой редакции законы "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название - Закон Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки") и "О товарной бирже" (новое название - Закон Украины "о товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс о процедуре банкротства и ряд законодательных актов.

"Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.

Закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.

Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.

Закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

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