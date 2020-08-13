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Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Зеленский подписал закон о финансовых рынках

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов", который Верховная Рада приняла 19 июня 2020.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передает БизнесЦензор.

"Этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине. Ведь развитие рынков капитала, которые полноценно функционируют, крайне важной для роста украинской экономики", - говорится в сообщении.

Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено согласование украинского законодательства с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

Документ преподает в новой редакции законы "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название - Закон Украины "О рынках капитала и организованные товарные рынки") и "О товарной бирже" (новое название - Закон Украины "о товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс о процедуре банкротства и ряд законодательных актов.

"Таким образом, комплексно регулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры", - сообщает пресс-служба.

Закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках с целью обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипулирования на них.

Документ расширяет перечень финансовых инструментов путем отнесения инструментов денежного рынка к финансовым инструментам, а также внедрение новых видов ценных бумаг - депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное.

В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними.

Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем предвидения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Также документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности обязательств перед клиентами.

Закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в частности последних законодательных изменений в Европейском Союзе и рекомендаций Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA).

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Топ коментарі
+1
Все это, конечно, хорошо, но наш фондовый рынок будет находится в зародышевом состоянии до тех пор, пока почти все акции находятся в портфелях у олигархов. Олигархи на бирже акциями не торгуют. Если один олигарх продает другому какой-то завод, то делает это где-то в элитном ресторане Цюриха, или в элитной вилле на берегу Женевского озера, или в алтайской бане, или на берегу Мальдивского острова. Если 98% акций предприятия находятся в портфеле у олигарха, а 2% составляют free float, то можно сказать, что фондового рынка у нас практически нет. Поэтому дневные объемы торгов акциями на нью-йоркской фондовой бирже исчисляются миллиардами долларов, на московской фондовой бирже - сотнями миллионов долларов, а у нас дневные объемы торгов акциями по безадресным заявкам исчисляются десятками тысяч гривен, иногда может быть пару сотен тысяч гривен. В любом случае дневной объем рынка акций как правило меньше 10 тыс. долл. Кто будет инвестировать в такой рынок? Средненький инвестфонд на Западе обладает портфелем в миллиарды долларов. Как его может заинтересовать рынок с дневным объемом торгов в 10 тыс. долл.? Такой фонд рассматривает наш рынок как рынок с нулевой ликвидностью. Мы для него - микроб. А все из-за олигархизации, которую провел Кучма и его последователи.

Что же делать? Провести национализацию крупных олигархических корпораций. Например, ДТЭК и Метинвест должны быть национализированы. Потом акции этих корпораций можно небольшими миноритарными пакетами продавать на двух наших биржах (ПФТС и ux.ua) по безадресным заявкам. Так появятся десятки тысяч миноритарных акционеров и спекулянтов, которые и будут развивать рынок. Когда дневные объемы торгов акциями дойдут хотя бы до 10 млн. долл., на наш фондовый рынок начнут заходить и западные инвестфонды. Тогда и начнется бурное развитие Украины. А в рамках нынешней олигархической системы нам ничего не светит. Только медленное вымирание.
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13.08.2020 11:40 Відповісти
+1
Наконецто, вместо того что бы выращивать свиней на забой можно будет просто купить акции Житомирского мясокомбината.
Новость конечно хорошая, но пока нет адекватной судебной системы то будут большие риски рейдерства и пирамид.
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13.08.2020 11:54 Відповісти
+1
Прошлый парламент не без участия президента принял закон о миноритарных акционерах, согласно которому, миноритарный акционер может продать свои акции только акционерному обществу, по цене, которую предложит правление. За пакет акций, которые в момент акционирования стоили 9000$ нынешнее правление предлагает чуть больше 1000$. И никаких вариантов. За все время существования АО дивидендов выплачено"0".
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13.08.2020 21:31 Відповісти
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Зеленский подонок, по приказу которого люди гниют в тюрьме, мразь
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13.08.2020 11:27 Відповісти
На ярославского экономического диверсанта открыть дело по статье 111 зрада и подрыв экономических состовляющих в украине.

УРУСКИЙ ДИВЕРСАНТ - ЗАДАЧА КОТОРОГО УНИЧТОЖИТЬ РАКЕТОСТРОЕНИЕ и все остальное чтобы кацапы потом говорили что украина того или иного военного продукта никогда не делала(буи, подводные радары и тп). Под видом "втратили оборонну складову" их уничтожить. Но украине нужно их восстанавливать. Например для контроля и противовеса подлодок кацов в черном море.
Они тоже пускают ракеты термиты в окно ап.А защиты итак обосранного зе нет с атак с моря.
Уруского задача это все уничтожить.
Уруский это экономический фсб-диверсант как и ярославский, который ворует и уничтожает моторсич под видом "китайские инвестиции".
Уруский собирается уничтожить предприятия которые упали, но в которые производили очень мощные механизмы для оборонки. Эта тварь под видом реформы хочет все уничтожить.Понасталять в упревлении своих кацапов.
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13.08.2020 21:27 Відповісти
Все это, конечно, хорошо, но наш фондовый рынок будет находится в зародышевом состоянии до тех пор, пока почти все акции находятся в портфелях у олигархов. Олигархи на бирже акциями не торгуют. Если один олигарх продает другому какой-то завод, то делает это где-то в элитном ресторане Цюриха, или в элитной вилле на берегу Женевского озера, или в алтайской бане, или на берегу Мальдивского острова. Если 98% акций предприятия находятся в портфеле у олигарха, а 2% составляют free float, то можно сказать, что фондового рынка у нас практически нет. Поэтому дневные объемы торгов акциями на нью-йоркской фондовой бирже исчисляются миллиардами долларов, на московской фондовой бирже - сотнями миллионов долларов, а у нас дневные объемы торгов акциями по безадресным заявкам исчисляются десятками тысяч гривен, иногда может быть пару сотен тысяч гривен. В любом случае дневной объем рынка акций как правило меньше 10 тыс. долл. Кто будет инвестировать в такой рынок? Средненький инвестфонд на Западе обладает портфелем в миллиарды долларов. Как его может заинтересовать рынок с дневным объемом торгов в 10 тыс. долл.? Такой фонд рассматривает наш рынок как рынок с нулевой ликвидностью. Мы для него - микроб. А все из-за олигархизации, которую провел Кучма и его последователи.

Что же делать? Провести национализацию крупных олигархических корпораций. Например, ДТЭК и Метинвест должны быть национализированы. Потом акции этих корпораций можно небольшими миноритарными пакетами продавать на двух наших биржах (ПФТС и ux.ua) по безадресным заявкам. Так появятся десятки тысяч миноритарных акционеров и спекулянтов, которые и будут развивать рынок. Когда дневные объемы торгов акциями дойдут хотя бы до 10 млн. долл., на наш фондовый рынок начнут заходить и западные инвестфонды. Тогда и начнется бурное развитие Украины. А в рамках нынешней олигархической системы нам ничего не светит. Только медленное вымирание.
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13.08.2020 11:40 Відповісти
Что значить национализировать? Отобрать?
Ты купил акции а у тебя такой **** и все, ты тут больше не владелец - иди нахер.
Так это не работает!

Ты отберешь акции у олигарха, а инвестициями заходят другие, западные олигархи.
Посмотрят они что в Украине отобрать имущество можно и скажут "******* сами со своими инвестициями, от нас хрен дождетесь".
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13.08.2020 16:38 Відповісти
Прошлый парламент не без участия президента принял закон о миноритарных акционерах, согласно которому, миноритарный акционер может продать свои акции только акционерному обществу, по цене, которую предложит правление. За пакет акций, которые в момент акционирования стоили 9000$ нынешнее правление предлагает чуть больше 1000$. И никаких вариантов. За все время существования АО дивидендов выплачено"0".
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13.08.2020 21:31 Відповісти
ВЕРНУТЬ ХТЗ ПОД ГОСУДАРСТВО. ЭКОНОМ. ДИВЕРСАНТА ЯРОСЛАВСКОГО ИЛИ ПО 111 ИЛИ ЗА ПОРЕБРИК.
минобороны крысы в 2019 году "импортировали" 45 мт-лб спольши и 16 сау 2с1 гвоздика с чехии(а должны производиться на хтз, которого блокировал диверсант ярославский), где нужно восстановить на харьковском тракторном их произвосдтво и новую версию, эти коррупционные твари вместо восстановить производство покупают воруют на откатах. И дать работу украинцам. Покупают древние мт-лб по цене бтра.
В минобороны откаты поставлены на широкую ногу, вместо закупки эффективных образцов вооружений у гос п/п, эти твари саботируют поставки нового для закупки старого с откатами и списанными запчастями по документами новых.
Где новые цифровые мт-лб и новые сау.
2100 автоматов мр-5, вместо украинкого малюк.
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13.08.2020 21:46 Відповісти
Наконецто, вместо того что бы выращивать свиней на забой можно будет просто купить акции Житомирского мясокомбината.
Новость конечно хорошая, но пока нет адекватной судебной системы то будут большие риски рейдерства и пирамид.
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13.08.2020 11:54 Відповісти
Это хорошая новость!
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13.08.2020 17:20 Відповісти
Дурачок какой-то вместо президента страны. Бумагу только переводит...
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13.08.2020 22:46 Відповісти
зеВіНО хоча б зрозуміло, що підПІсало чи так поводило х...по папірцю і вже вирішило, що "вирішило" економічні проблеми України?!
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13.08.2020 23:21 Відповісти
Та он всё подпишет, главное подсунуть вовремя! Мозгов ноль, фантазия одна!
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14.08.2020 08:45 Відповісти

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