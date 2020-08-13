"Астарта" сократила чистую прибыль в 4 раза

Чистая прибыль агрохолдинга "Астарта", крупнейшего украинского производителя сахара, за первое полугодие 2020 года составила EUR7,37 млн, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчету компании на Варшавской фондовой бирже, ее консолидированная выручка за январь-июнь сократилась на 23,6% – до EUR172,13 млн, так как большая часть урожая зерновых и масличных культур прошлого года была продана в 2019 году. В результате на сельскохозяйственный сегмент пришлось 32% общей выручки по сравнению с 46% за первое полугодие-2019. Выручка в сегменте сельскохозяйственного производства снизилась в 1,9 раза – до EUR54,47 млн. На экспорт пришлось 96% выручки сегмента по сравнению с 91% в январе-июне 2019 года.

Сахарный сегмент в за первое полугодие показал рост выручки на 3% - до EUR56,8 млн на фоне стабильных объемов продаж и увеличения цены реализации сахара на 7% г/г - до EUR354 за тонну. Экспорт составил 9 тыс. тонн, что на 36% ниже показателя в первом полугодии-2019, поскольку мировые цены не поощряли экспорт из Украины.

Выручка в сегменте переработки сои снизилась на 12% - до EUR40 млн из-за снижения объемов продаж. На экспорт пришлось 86% выручки сегмента. Сегмент животноводства обеспечил выручку в размере EUR18,08 млн, что на 8% больше, чем в январе-июне 2019 года. Это обусловлено более высокими ценами на молоко, компенсировавшими снижение объемов продаж.

В целом экспорт компании обеспечил EUR92 млн, или 53% консолидированной выручки компании.

Валовая прибыль "Астарты" за шесть месяцев 2020 года снизилась на 8,2% - до EUR64,9 млн, что соответствует рентабельности валовой прибыли в 38% (против 31% в первом полугодии-2019). EBITDA - на 4%, до EUR67 млн. EBITDA margin составила 39% против 31% за январь-июнь 2019 года.

"Астарта" сообщила об операционных денежных потоках в размере EUR46 млн по сравнению с EUR97 млн в первом полугодии-2019. В отчете отмечается, что капитальные затраты при жестком контроле составили на уровне EUR10 млн.

"Эти меры позволили компании погасить еще EUR20 млн банковской задолженности. В результате чистый долг снизился до EUR239 млн, что соответствует соотношению чистый долг/EBITDA на уровне 3,2x на конец первого полугодия 2020. По состоянию на конец января-июня 2020 года нарушение определенных ковенант все еще имело место, но руководство считает, что банки не будут ускорять погашение кредитов", - говорится в отчете компании.

В нем отмечается, что в преддверии посевного сезона 2020 года компания сосредоточила внимание на модернизации сельхозтехники в рамках капитальных затрат на техническое обслуживание. Устаревшие 47 тракторов были заменены на 31 новый от John Deere Это позволило произвести точную посадку (в пределах 3 см) и высвободить до 30 сотрудников. "Астарта" также закупила другое сельскохозяйственное оборудование –сеялки, опрыскиватели.

По состоянию на 12 августа 2020 года компания собрала ранние зерновые культуры, такие как озимая пшеница и рапс, в количестве 230 тыс. тонн и 4 тыс. тонн при средней урожайности 4,8 тонна/га и 2,6 тонна/га, соответственно.

Как сообщалось, "Астарта" в 2019 году получила EUR1,69 млн чистой прибыли против EUR18,26 млн чистого убытка в 2018 году, выручка выросла на 20,4% – до EUR448,01 млн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 24 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").